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茂宜島大火36人死數千人逃 洛杉磯僑界關注

記者楊青/即時報導
大火周四繼續肆虐毛伊島。目前至少已造成36人死亡。（美聯社）
大火周四繼續肆虐毛伊島。目前至少已造成36人死亡。（美聯社）

愈燒愈烈的茂宜島大火席捲整個夏威夷島，茂宜島一座具有數百年歷史的城鎮的部分地區已被大火吞噬，統計到10日上午，茂伊島至少36人死亡，數千人競相逃生，洛杉磯華人社區十分關注當地災情，尚不清楚有無本地遊客或親友涉入。

茂宜島也是最受洛杉磯遊客歡迎的地方，但現在街上滿目狼藉，或被燒毀的建築和汽車。大火迫使一些成人和兒童逃入大海，只有當地消防人員出來滅火。

茂宜縣政府週三晚間發表聲明稱，至少有36人死亡。官員早些時候表示，271 座建築物遭到損壞或摧毀，數十人受傷，1萬4500名用戶斷電。由於某些地區的手機服務和電話線路中斷，許多人很難與住在野火附近的朋友和家人聯繫。有些人在社交媒體上發布消息。

這是美國自2018年加州坎普大火以來最嚴重的一場火災，那次火災造成至少85人死亡，天堂鎮幾乎被夷為平地。

官員警告說，夏威夷的死亡人數可能會上升，火勢仍在燃燒，目前救援人員分散到火毀地區進行搜索。

夏威夷州交通總監Ed Sniffen表示，隨著大火肆虐，有關部門已建議遊客撤離。繼9日周三約有1萬1000名遊客飛離茂宜島，預計10日周四至少還有1500人離開。官員們準備在檀香山的夏威夷會議中心收容數千名流離失所者。

白宮週四發佈了夏威夷地區山火消息。聯邦資金將包括臨時住房和房屋維修補助金、覆蓋受損未投保財產的低成本貸款以及為遭受火災損失的茂宜島居民和企業提供的其他計劃。

有關部門表示，颶風多拉從遙遠的南方吹來的強風引發了這場大火。這是今年夏天全球極端天氣造成的一系列災難中的最新一起。專家表示，氣候變化正在增加此類事件發生的可能性。

氣象學家表示，茂宜島低地地區的植被今年特別乾燥，春季降水量低於平均水平，今年夏季幾乎沒有降雨。

紅色斑塊為火災地區。（國家宇航局）
紅色斑塊為火災地區。（國家宇航局）

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