非裔女5吃霸王餐 被要求付錢竟暴打商家

女子拒絕支付塔可費用，還對商販拳打腳踢。（ABC 7）

近日，在洛杉磯 南部的瓦茨（Watts），一名女性顧客在塔可餅（Taco）攤位購買食物後，不僅拒絕付費，還對商販拳打腳踢，並用胡椒噴霧襲擊商販。塔可攤老闆表示，這已經不是該女第一次買東西拒付費。

事情發生在8月6日（周日）下午6時30分。這家名為Ortiz的塔可攤位於Grandee大道和東103街交匯處。警方指出，該女子拒絕支付餐費。 塔可攤的工作人員則說，他們試圖讓這名女顧客付費時，該女抓住一名女性服務員，打了她至少五拳。該女子還朝工作人員扔水瓶，並抓起商鋪宣傳牌扔向商家，打砸完後駕車離開。

還有工作人員表示，當他們試圖用手機拍攝這起衝突時，該女子朝他們噴胡椒噴霧。

「她向我們噴胡椒噴霧，我唯一想做的就是哭泣和大喊。」多次遭到毆打的女服務生瓦斯奎茲 (Joana Vasquez) 說「我感到很震驚，我不知道應該怎麼辦，如何保護自己，她打了我很多拳。」

塔可攤老闆表示，這是該女子第五次在購買食物後拒絕付款並開車離去，與之前不一樣的是，這次工作人員堅決要她付錢。

瓦希 (Ash Wahi) 是Simplified Companies公司的首席執行官（CEO ），他表示打人的女性受僱於該公司。瓦希和他的團隊看到商家PO出的可怕襲擊視頻後，出現在塔可攤前，表達對街頭小販的支持。瓦希表示，他們不會縱容任何形式的暴力，公司已經將施暴的女子解僱。瓦希說，除解僱該女子外，他們還聘請Ortiz塔可攤在公司舉辦餐飲活動。