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光頭哥散步順便偷包裹 專挑大的拿 華女兩被盜

記者張宏/洛杉磯即時報導
光頭男子進門口直奔信箱上放置的徐小姐包裹
光頭男子進門口直奔信箱上放置的徐小姐包裹

西裔光頭大叔散步途中順便偷包裹，且專挑大的拿。近日聖蓋博谷地區的一名華人包裹接連丟失，查看監控才發現，罪魁禍首是一名光頭路人男，他拿著小購物袋好似散步途經此處，其實為偷走放在一樓的包裹。

（影音來源：記者張宏）

華人徐小姐近日因天氣炎熱，在網路上購買一個涼席以及其他物品。她查看包裹狀態，下午2時至3時間就已送到，等她下班去一樓信箱區拿包裹時，卻發現根本沒有包裹的影子。她又到家門前查看，也沒找到任何包裹。

起初徐小姐以為是快遞雖然顯示包裹送到，但可能要隔天才能到，就又等一天。可是接連等了好幾天，都沒有包裹的身影，她只好申請退款。出於好奇，徐小姐查看所在公寓的監控錄像，發現原來包裹被過路人偷走。監控顯示，包裹送抵當天晚8時，有一個光頭留著白色山羊胡的男子走進一樓的公寓大廳，他身穿灰色T恤裡面有一件白色背心，下身穿黑色短褲，腳上穿著黑色夾腳拖鞋，身高大約在5呎6吋，看樣子像是西裔。他手裡拿著超市購物袋，好像是買完菜正要回家，也不排除是遊民

西裔光頭大叔散步途中順便偷包裹且專挑大號包裹拿。（讀者提供）
西裔光頭大叔散步途中順便偷包裹且專挑大號包裹拿。（讀者提供）

該男子進門後，直奔信箱上放置的徐小姐包裹，二話不說將包裹扛到肩膀上，前後不到幾秒鐘。現場還有另外一個小包裹，但這名男子顯然看不上小包裹，或許覺得大包裹沉甸甸，裡面應該有很多值錢東西。

徐小姐看完監控覺得非常生氣。她說，包裹裡除了涼席，都是女性用品，這個光頭大叔要這些東西毫無用處，且也不是什麼值錢的東西，包裹堂而皇之被盜令人氣憤。

而在此次包裹丟失後，時隔幾天徐小姐的包裹再次被盜。她說，這次被偷的時間也是傍晚，懷疑是同一人所為。嫌犯嘗到甜頭，每次傍晚吃完飯散步時，只要看到公寓大廳內有包裹就會順手牽羊。她住的公寓雖有門鎖，但因為門鎖只有住戶有鑰匙，外面人進不來，送包裹的人也會進不來，所以白天基本敞開，讓竊賊有機會行竊。以前就曾有西裔女賊經過時就會偷包裹，後來房東將她偷竊的影像粘貼在牆上，偷包裹現象好了一陣，沒想到現在換成光頭大叔，真是防不勝防。

華人 聖蓋博 遊民

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