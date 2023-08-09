加州聯合執法隊清剿非法大麻農場

加州聯合執法隊最大規模清剿非法大麻農場。(州長辦公室)

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）安排部署的大麻 聯合執法工作組（UCETF），在持續重拳打擊非法大麻市場的同時，日前在西斯邱縣（Siskiyou County）展開了一場最大規模掃蕩非法大麻農場行動。

這次行動目的是打擊威脅環境、工人以及公眾健康的非法大麻種植地。這些地點涉嫌存在環境違規行為，包括使用非法農藥和其他有毒化學物質。這些化學物質不僅危害加州自然資源，還對工人和其他暴露於風險下的居民構成威脅。

此次掃蕩行動中，聯合執法人員執行了24項搜查令，並於7月11日至13日對西斯邱縣的惠特尼科瑞克Whitney Creek）、哈里開什（Harry Cash）和沙斯塔維斯塔思（Shasta Vistas）等地區，未經許可的商業大麻農場實施清剿。共計銷毀6萬7045株非法大麻植物，查獲超過8000磅非法加工大麻。估計市值6850萬元，還繳獲12支槍械。

聯合執法工作組在行動中積極協調聯邦、州、地方和部落機構，打擊非法大麻市場。工作組由加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）所屬安全部門協調，由緊急服務協調處（DCC）和加州漁獵局（CDFW）共同主持。聯合執法工作組匯集了十餘個州、地方、部落和聯邦夥伴，一起保護社區、消費者和環境。

加州州長紐森表示，將持續採取堅定措施，打擊非法大麻市場，保護環境和社區。這次行動是州府不斷努力的一部分，將繼續與各級政府機構合作，確保加州變得更加安全、清潔。