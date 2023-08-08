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洛杉磯縣政府推廣應用槍枝暴力限制令

記者子為/洛杉磯即時報導
洛縣縣政委員發起動議提升和推廣「槍枝暴力限制令」。（Pexels）
洛縣縣政委員發起動議提升和推廣「槍枝暴力限制令」。（Pexels）

洛杉磯縣政委員會主席韓珍妮（Janice Hahn）和第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis )8日召開新聞發布會，旨在推廣「槍枝暴力限制令」（Gun Violence Restraining Orders, GVRO）動議，提高了加州居民獲得槍枝的難度，更不容易買槍和擁槍，同時呼籲更多的支持和協作。

該新聞會介紹了「讓更多人了解槍枝暴力限制令」的新動議，通過網站傳播有關「槍枝暴力限制令」的信息，開展相關宣傳活動；收集、整理和公開分享有關「槍枝暴力限制令」的現有數據；用更高效的方式獲取來自法院和執法部門的準確數據；提供有關「槍枝暴力限制令」的培訓等等。

根據官方文件，該動議還指示執行長辦公室（Chief Executive Office）與洛縣預防暴力辦公室（OVP）、洛杉磯縣警察局等多方合作，為動議中提出的建議確定資助方案，提供專項資金，確保公眾能了解並充分利用「槍枝暴力限制令」。

動議還指出，申請 「槍枝暴力限制令」的過程很有挑戰性，需要在OVP中配備專人來幫助管理該系統。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）指出，多方齊心協作才能更好地保護社區。數據表明大多持槍者都不會將槍枝用於暴力或自殺，槍枝走火帶來的傷亡也並非每天都有。但不可否認的是，因為槍支武器的易獲得性，加州和美國增加了許多悲劇，包括大型槍擊案、私人糾紛槍殺等。研究表明，如果親密伴侶所居住的地方有槍，暴力發生的可能性會增加。

費若認為，「槍枝暴力限制令」是減少暴力發生的有效措施，該限制令能夠扣押有施暴可能性的人持有的槍支，並限制有潛在危險的人購買槍支。但自從「槍枝暴力限制令」實行以來，只有很少人利用了該限制令。今天的動案會讓更多人接觸和了解「槍枝暴力限制令」，讓該限制令的申請和使用過程變得更簡單。費若說，「我們每個人都可以好好利用該限制令，保護自己和身邊的人」。

洛杉磯縣警察局（LASD）代理站長皮科克（Robert Peacock）表示，LASD每年都會繳獲許多非法武器，「槍枝暴力限制令」的重要性在於，即便有潛在作案危險的人尚未做出犯罪舉動，也能通過申請限制令下架其武器，從而減少慘劇發生的可能。該動案要求LASD與多方協作，LASD會盡可能動用各種資源確保「槍枝暴力限制令」被好好利用，更好地保護洛杉磯社區，提升公共安全。

洛杉磯縣政委員會在今年早些時候推出一項動議，旨在提高公眾對這「槍枝暴力限制令」的認識。韓珍妮和蘇麗絲認為，該限制令在洛縣並未得到充分利用。2022 年，洛縣僅發起了66項限制令，其中只有一項是由非執法方發起的。動議稱，在同一年，聖地牙哥縣發布了400多份槍支暴力限制令，而該縣的人口只有洛縣的三分之一。

關於「槍枝暴力限制令」的詳情可前往http://www.publichealth.lacounty.gov/ovp/GVROs.htm

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