加大錄取少數族裔創新高 亞裔34.2%排第二

即將到來的2023年秋季學期，加州大學錄取的本地學生數量創歷史新高。（記者子為/攝影）

加州大學 8月8日宣布，在即將到來的2023年秋季學期，加大錄取的加州申請者數量創歷史新高，其中拉丁裔學生37.6%名列前茅，亞裔 學生34.2%排第二，以及加州本地學生的錄取人數創新高。

總體而言，今年加州大學錄取的學生中少數族裔的人數再創新高。除拉丁裔學生外，約34.2%是亞裔學生，5.5%是黑人學生，約1%是來自加州的美洲印第安人。

報告指出，加州大學校園內的印第安人人數有所增長，自2022年以來增加了 11.6%。

與2022年的數據相比，來自少數族裔的一年級學生人數總共增加了1494名，同比增長4%。此外，在加州大學開始大一的學生中，約有19%為白人。

根據報告的數據，加州大學共接受了15萬7446名申請者，其中12萬9685名是一年級學生，2萬7761名是轉學申請者。

加州大學校長德雷克（Michael V. Drake）在一份聲明中表示，「加大最新的招生數據反映了我們致力發展多樣性，確保所有背景的學生都有機會進入我們優秀的本科教育 環境」。

德雷克還表示，「我們很高興為成千上萬希望接受高等教育的加州人提供支持，讓學生和全加州的社區都能受益。」

加州大學還計劃與州長紐森(Gavin Newsom) 達成一項協議，協議要求加大在今年秋季將加州籍本科生的錄取人數增加4200 名。該協議主要是響應此前加州居民要求做出的改變，因為加州居民認為自己繳納的稅款應用於支持他們自己孩子的教育。

總體而言，德雷克希望到2030年將加州籍學生的入學人數增加至2萬人以上。

根據洛杉磯時報的報導，2008年經濟大衰退之後，更多的加州大學分校開始招收非加州居民的學生，因為非居民需要向學校支付更高的學費，以抵消加州政府資金削減所帶來的影響。