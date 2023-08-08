我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極為罕見…紐約海灘沙魚襲人 65歲婦被咬大腿重傷

完全天然 藍莓外皮的白粉代表「新鮮」

洛市政工人罷工1天 市長安民警消醫院不影響

洛杉磯訊
洛杉磯市府系統工人們聚集在市政廳前罷工集會。（KTLA）
洛杉磯市府系統工人們聚集在市政廳前罷工集會。（KTLA）

8月8日（週二），來自南加服務僱員聯合會（SEIU）地方721工會的1萬1000多名洛杉磯市府系統工人舉行為期一天的罷工，表達他們對「洛市政府不誠心談判」的不滿。

凌晨3點30分，就有工人們高舉標語，聚集在洛杉磯國際機場布萊德利國際航廈(Tom Bradley Terminal)，之後他們離開機場前往洛市市政廳參加上午11時開始的大規模集會。工人們表示，由於不少職位空缺，市府要求在職員工承擔更多的加班作業，並準備對他們所說的不公平勞動現象採取行動。公共汽車運營商兼地方721工會執行委員會成員科尼利厄斯 (Dion Cornelious) 說，「我們工作過度，人手不足，這座城市不尊重我們，我們對此不滿。如果市府繼續我行我素，我們就會將其關閉。」

就在罷工前一天，洛杉磯市長辦公室發出公告，提醒民眾罷工當日可能會受到的影響，以確保公共或住房安全以及遊民管理不會受到罷工的的影響。市長辦公室提醒，「在罷工當日，居民可能會遇到交通延誤，我們鼓勵乘客留出額外的時間往返洛杉磯國際機場。洛杉磯國際機場員工正在與機場夥伴合作，減輕對乘客們的影響。」

此外，垃圾收集將延遲一天，如果通常在周二收集垃圾，則預計週三會恢復服務；如果通常在周三作業，服務將在周四恢復，依此類推。預計將於 2023 年 8 月 14 日（星期一）恢復正常垃圾收集。在週二，一些游泳池和動物收容將關閉，311 呼叫中心將開放並運行，不過等待時間可能比平均時間長。好消息是，夏令營將繼續，市府運營的學前班和日託中心將照常開放，圖書館服務不會受到影響，警察、消防和醫院也不會受到罷工的影響。

除了以上單位，在罷工當日，洛杉磯港至少四艘原定於週二抵達的船隻被延誤。洛杉磯港的一份聲明表示，由於罷工，原定於週二進出的貨船被推遲一天。港口期待週三全體員工回歸。

洛杉磯國際機場 罷工 洛杉磯港

上一則

數學奧賽全華裔美國隊第二 南加劉心淘滿分個人第一

延伸閱讀

洛杉磯超市致命衝突 保安槍斃持刀攻擊者

洛杉磯超市致命衝突 保安槍斃持刀攻擊者
洛房客上街頭反漲、反驅逐 房東：虧了三年 撐不下去

洛房客上街頭反漲、反驅逐 房東：虧了三年 撐不下去
合同談判陷僵局 洛城8/8日萬人罷工

合同談判陷僵局 洛城8/8日萬人罷工
洛城8日將有40年來首次大罷工 約1萬1000工人參與

洛城8日將有40年來首次大罷工 約1萬1000工人參與
洛市上千工人 8日罷工

洛市上千工人 8日罷工
李奧納多、梅姨、喬治克隆尼好霸氣 捐百萬挺演員罷工

李奧納多、梅姨、喬治克隆尼好霸氣 捐百萬挺演員罷工

熱門新聞

安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
詐騙網站要求楊先生填寫自己的個人資料、甚至還包括SSN號、密碼保護問題等信息。（受訪人提供）

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

2023-08-03 02:20
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光

李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%

傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%