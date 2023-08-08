數學奧賽全華裔美國隊第二 南加劉心淘滿分個人第一

2023國際數學奧林匹克競賽，全部由華裔生組成的美國隊排名團體第二，劉心淘（右二）獲得了滿分。（MAA）

由美國數學學會（MAA）贊助的2023國際數學奧林匹克美國代表隊（2023 IMO USA Team），參加了7 月在日本千葉（Chiba）舉行的第64 屆國際數學奧林匹克競賽，摘取五枚金牌一枚銀牌團體排名第二；最大亮點六名隊員全是華裔 ，其中南加州 的劉心淘（Derek Liu）獲得了美國隊唯一滿分，並列本届數奧大賽個人第一。

IMO 是一項世界高中生數學錦標賽，匯集了各國頂尖高中數學學生。今年有 112 個國家的 618 名學生參加了由日本科學技術振興會 (JST) 主辦的賽事，美國隊以團體總分222獲得了第二名，積分基於各個團隊成員在六則數學考題得分。

本屆美國隊六位成員從15歲至18歲，包括劉心淘（Derek Liu），17，金牌；Jeff Lin，18，金牌；Maximus Lu，17，銀牌；Eric Shen，18，金牌；Alexander Wang，15，金牌；Alex Zhao，16，金牌。卡內基梅隆大學（CMU）華裔數學教授羅博深（Po-Shen Loh）擔任領隊，麻省理工學院（MIT）數學學士Carl Schildkraut擔任副領隊和教練。

南加 州聖地牙哥Torrey Pines高中應届畢業生劉心淘向本報表示，「今年的國際數學奧林匹克競賽是一個結識世界各地新朋友的絕佳機會，他們和我一樣對數學充滿熱情。我很榮幸能取得如此出色的成績，同時我還要感謝我的父母、導師、老師和同齡人，他們在我跋涉數學的旅程中全力支持。暑假結束後，我要去麻省理工學院（MIT）攻讀（純）數學專業。」

美國數學學會競賽項目（AMC）主任Nicole Goberdhan表示，「祝賀我們的美國團隊！我們不僅對你們的讚譽和認可感到自豪，而且對你們與來自世界各地的其他頂尖數學同伴的交流和互動感到興奮。我希望這段經歷能夠繼續激勵你們的合作，並且進一步發展你們的學術旅程。本人並代表美國數學學會（MAA）感謝兩位領隊和副領隊對參賽選手們的指導。此外，我也熱烈祝賀所有IMO參賽者和國家，美國隊很榮幸能與大家分享這項國際數學經驗」。

一年一度的數學奧林匹克競賽為期兩天，每天的賽程持續4.5小時，解析三則數學證明題，兩天共計六題，要求參賽者證明答案的合理性，難度很大。學生入選美國 IMO代表隊，首先要通過美國數學學會競賽項目策劃的一系列選拔賽。每年4月全國有幾千名優秀的數學高中生參加初賽，層層篩選，甄選24人參加6月數奧強化集訓營，經過決選考核，其中六人脫穎而出，組成國家代表隊。