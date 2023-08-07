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南加蒙市好市多加油站突關門 華人被迫繞遠加油

記者張宏/洛杉磯即時報導
蒙市好市多加油站變成施工現場，往日都是車輛的加油站如今四周都被鐵絲網和帷布圍起來。（記者張宏／攝影）
蒙市好市多加油站變成施工現場，往日都是車輛的加油站如今四周都被鐵絲網和帷布圍起來。（記者張宏／攝影）

蒙市好市多加油站突然關閉，不少華人只好捨近求遠去別處加油。位於蒙特利公園市（Monterey Park）的好市多（Costco）開業以來一直深受聖蓋博谷華人歡迎，幾乎每天車輛都絡繹不絕，但是近日該加油站因為整修而關閉，好市多工作人員表示，要等到9月初才會恢復。

（影音來源：記者張宏）

聖蓋博華人劉小姐近日去蒙市的好市多加油，結果吃了閉門羹。她說，平時都去那裡固定加油，但是日前去加油才發現那裡變成了施工現場，加油站四周都被鐵絲網和帷布圍起來，有施工車在作業。她只能停車去超市詢問，工作人員說要到9月1日左右才會恢復加油站的運營。

劉小姐說，她只能又開了10多哩去阿罕布拉的加油站，讓她能加滿油。不過考慮未來一個月都要來這裡加油，感覺排隊會等很久。因為蒙市的加油站每個加油區有三個加油機，而這裡只有兩個，而且蒙市加油站關閉，大家都會擠到阿市來加油。

但是，蒙市好市多官網上並沒有明確的通知和解釋加油站關閉的事，只是在頁面的加油站營業時間上標識周一到周日都是關閉狀態。華人李先生近日去蒙市加油也撲了空，他說，蒙市好市多應該事先通知一下大家，不然這麼熱的天氣，跑過去卻加不到油，浪費時間也浪費油。

蒙市好市多加油站變成施工現場，加油站四周都被鐵絲網和帷布圍起來。（記者張宏／攝影...
蒙市好市多加油站變成施工現場，加油站四周都被鐵絲網和帷布圍起來。（記者張宏／攝影）
蒙市好市多加油站變成施工現場，往日都是車輛的加油站如今四周都被鐵絲網和帷布圍起來...
蒙市好市多加油站變成施工現場，往日都是車輛的加油站如今四周都被鐵絲網和帷布圍起來。（記者張宏／攝影）

加油站 好市多 華人

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