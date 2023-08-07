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洛城租客大遊行 反對租金上漲與逼遷

記者子為/洛杉磯即時報導
洛杉磯市租客聯盟在韓國城發起反對租金上漲大游行（記者子為/攝影）
洛杉磯市租客聯盟在韓國城發起反對租金上漲大游行（記者子為/攝影）

洛杉磯租客聯盟（LA Tenants Union）7日在韓國城（Koreatown）發起反對租金上漲大游行，要求政府保護租客權益，反對租金上漲，並抵制驅逐房客。

（影音來源：記者子為）

7日早8時20分，在韓國城的1057 S. Western Ave，一群身穿紅衣服的租客聚集於此，高舉「不要使洛杉磯貴族化」（Stop gentrifying Los Angeles)、「住房是人權」(Housing is a human right) 等標語，還有較激進的人士舉著「取消租金」的標語。洛杉磯公平發展會（CCED）也有成員，加入遊行隊伍表示支持。

洛杉磯市租客聯盟指出，洛杉磯縣約有27萬8000的家庭出現拖欠租金的狀況，同時法院驅逐令申請已超過疫情前的水平，2月以來驅逐令申請已超過4萬份。洛杉磯地區的遊民人數同比去年增加 9%，租金上漲導致部門居民無力支付房租，是遊民人數上漲的原因。根據美國審計總署 (Government Accountability Office)的研究，房租的月租金中位數每增加100元，無家可歸者數量就會上升9%。

洛杉磯市租客聯盟還指出，洛杉磯市議會目前計劃通過允許租金上漲7%至9%來結束「租金穩定法」（Rent Stabilization Ordinance, RSO)，這將成為自1985年來最大的租金漲幅，會影響洛杉磯市近四分之三的公寓庫存（apartment stock）以及該市為數不多的經濟適用房。洛杉磯市租客聯盟希望通過本次遊行，向政府展示租客的訴求，希望政府延長現行的「租金穩定條例」，防止租金上漲，並對面臨驅逐的房客提供幫助。

洛杉磯市租客聯盟認為，負責該選區的市議員Heather Hutt和許多其他民選官員雖然口頭上說會保護租客，但沒有實際的措施。與此同時，許多房東一直要求漲租、或拒絕為房屋進行維修等。

雖然8月1日是洛杉磯市欠繳租金的最後清償期限，但事實上很多房客還是繳不出或根本不理，許多房東受訪時因而抱怨，他們已經虧了三年房租，租客能活，但他們已經撐不下去了。

NBC報導，洛市政府雖然宣稱已撥款14億元，代償新冠期間的房租，但大洛杉磯公寓協會（Apartment Association of Greater Los Angeles）卻指出，沒領到的差額高達10億元。

加州州務卿近日宣布，加州範圍內租金管制措施支持者已收集足夠簽名（超過60萬），意味著租金控制（Rent Control）議題將於2024年交由選民投票，加州選民將再次有機會決定房東是否會再面臨租金漲幅新限制。

2018年和2020年，選民以壓倒性多數票，否決類似提案。上述措施目的在廢除近30年歷史的「科斯塔—霍金斯租屋法案」（Costa-Hawkins Rental Housing Act），禁止在加州各地擴大地方租金控制，並使租金控制只適用於1995年後建造的房屋。

遊行隊伍中有較激進的人士舉著「取消租金」的標語（記者子為/攝影）
遊行隊伍中有較激進的人士舉著「取消租金」的標語（記者子為/攝影）

租金 洛杉磯 租客

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