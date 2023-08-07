開槍後冷眼旁觀華男溺亡 他被判終身監禁

謀殺與夜釣龍蝦槍手李皇軒被判終身監禁，並注定將在聯邦監獄中度過其餘生。（pexel截圖）

司法部 消息，橙縣亞裔 男李皇軒（Hoang Xuan Le，音譯）因在2019年將欠款約4萬元的華男陶詹姆（James Dao，譯音）以「釣龍蝦」名義騙出海，將其殺害並丟棄在太平洋中，7日被判終身監禁。

來自芳泉谷（Fountain Valley）的李皇軒分別在2021年12月和2022年2月對包括謀殺等在內的多項控罪認罪。

據審判證據顯示，2019年10月15日，李皇軒在43歲的厲策（Sheila Marie Ritze）幫助下，誘騙陶詹姆在丹那岬港（Dana Point Harbor）上船參與夜釣龍蝦。隨後，厲策駕駛船至太平洋，李皇軒從受害者背後開槍射殺使其跌入海中而當時受害者尚有意識，兩名嫌犯則冷眼旁觀讓其在海中溺斃。陶詹姆的屍體直至2019年10月16日在聖地牙哥 洋邊市(Oceanside)西北數英里處被發現，經聖縣法醫鑑定，確認死者陶詹姆曾慘遭槍擊和鈍器外傷，但死因是溺水。

檢察官在李皇軒的量刑庭審中指出，李皇軒的罪行，給陶詹姆的家人帶來無盡悲傷。這起令人痛心的案件，凸顯暴力對社會的傷害。希望通過對李皇軒的嚴厲判決，表達對犯罪行為的嚴肅態度，並向受害者家人表達深切的慰問。

本案的共犯厲策已於去年認罪，她被判處21年10個月的監禁。