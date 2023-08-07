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洛城8日將有40年來首次大罷工 約1萬1000工人參與

洛杉磯訊
超過1萬1000名工人宣布8月8日全市罷工，抗議合同談判僵局。（abc7截圖）
超過1萬1000名工人宣布8月8日全市罷工，抗議合同談判僵局。（abc7截圖）

約1萬1000名洛杉磯市工人計劃8月8日（星期二）進行為期一天的罷工，抗議工會與洛市的合同談判陷入僵局。這是自1980年11月以來，洛市首次發生大規模罷工事件。打算罷工的工人，來自代表南加超過9萬5000名公共部門雇員的SEIU Local 721工會。

SEIU 721工會總裁兼任執行主任格林（David Green）表示，罷工當天，居民可能會遇到服務缺乏的情況，無論是「撿垃圾者，保護港口者，公園工作人員或機場人員等，他們都是每天替洛杉磯市服務的一線工作人員，我們希望受到尊重。」

SEIU Local 721工會的環衛工人、重型機械師、交通官員及工程師代表曾在5月進行投票，結果以壓倒性的98%支持率，授權工會在與洛市的合同談判陷入僵局時發起罷工。工會計劃8月8日上午11時在市政廳、洛杉磯國際機場和其他地點進行24小時的抗議集會，表達他們對「洛市政府不誠心談判」的不滿。 工會在推特上表示，這將是一個「罷工之夏」，並強調他們是為爭取尊重而戰。

SEIU Local 721工會指出，這次罷工行動，正逢洛市處在一個分水嶺時刻，官員們正在為2026年的世足賽與2028年的奧運會做準備，這兩項重要賽事將給南加帶來長期影響，大量遊客和運動員的湧入，會給城市的一線工作人員帶來巨大的工作壓力。與此同時，洛市各部門卻有嚴重人手不足問題，職位空缺率超過20%。

SEIU Local 721工會幕僚長Gilda Valdez指出，工會於2022年11月與洛杉磯市政府簽訂為期一年的協議，並同意在2022年冬季假日季過後重回談判桌，商討進一步的合同細節。但市政府沒有兌現承諾，部分條款的談判被一直擱置，工會因此向洛杉磯市僱員關係委員會（City of Los Angeles Employee Relations Board）提告對待勞工不公平。工會呼籲市政府官員立即重回談判桌，解決問題，並傾聽公眾的擔憂。

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