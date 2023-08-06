好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

2023年中秋節還有近兩個月，各大賣場已開始上架新月餅。近些年，好市多 為了迎合亞洲人的口味，每年都會有各種口味的月餅。近日，有華人在南加州 好市多竟發現有售冰皮月餅，價格20元出頭，非常實惠。

南加 州居民陳先生近日在靠近羅蘭岡（Rowland Heights）和哈岡（Hacienda Heights）的工業市好市多，驚喜發現有賣冰皮月餅。這款月餅位於冷凍區，與冷凍速食放在一起，位置並不起眼。記者日前在位於阿蘇薩（Azusa）的好市多，也發現了這款冰皮月餅。

這款冰皮月餅一盒有六塊，售價22.99元。有三種口味，分別是鮮榴槤、榴槤素食鹹蛋黃以及青椰子。每種有兩個，一共六塊，每個月餅重55克。這款月餅包裝優雅美觀，藍綠的外盒封面有一隻玉兔，上面寫著「Snow Skin Moon Cake」「恭賀中秋」等字樣。打開盒子，裡面每個月餅都有獨立小盒包裝，十分精美，拆開小盒，每個月餅下面都有小冰袋，可見賣家為了保證月餅的新鮮，頗為用心。該月餅需要存儲在零下18攝氏度的環境中。

這款冰皮月餅的品牌來自泰國Buono，主打鮮榴槤內餡。其中鮮榴槤味的月餅，內餡由百分百泰國榴槤製成，榴槤味濃郁，甜度適中，一口咬下去，新鮮的榴槤與軟糯冰皮融為一體，冰冰涼涼的口感在炎炎夏日顯得尤為清爽可口。第二種口味是榴槤素食鹹蛋黃，同樣是榴槤味濃郁，不過中間的鹹蛋黃並非真的蛋黃，沒有蛋黃的味道。第三種口味是青椰子味。對於不喜歡榴槤味的民眾，可以嘗嘗這款，椰子的香甜軟糯冰皮，還可以咀嚼到椰子塊，別有一番風味。三個口味都甜度適中，符合亞洲顧客的口味。

榴蓮餡的冰皮月餅，並非該商家獨有。例如美心貓山王榴槤冰皮月餅，在某網站六個包裝售價49.99元，美心另有一款兩顆裝榴槤冰皮月餅售價15.99元。相比之下，好市多這款冰皮月餅價格非常實惠。

不過並不是每位消費者都能吃慣榴槤月餅。例如南加州居民王女士來自中國大陸北方，吃不慣榴槤味。不過對於一些榴槤愛好者愛說，這款月餅非常值得一試。

還有民眾表示，這款月餅雖然價格便宜，但裡面的月餅只有小小一顆，兩口就吃沒了。每顆月餅熱量在110至120卡，想要保持身材的民眾，可不能貪多。