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南加一遊艇失火 兩死三傷 原因是？

洛杉磯訊
堤市阿拉米托斯灣的一艘遊艇突然起火，造成兩名女性死亡、三人受傷。（長堤消防局IG）
堤市阿拉米托斯灣的一艘遊艇突然起火，造成兩名女性死亡、三人受傷。（長堤消防局IG）

8月5日下午，洛杉磯長堤市（Long Beach）的阿拉米托斯灣（Alamitos Bay）有遊艇突然起火，造成兩名女性死亡、三人受傷。

（素材來源：LBFD、Bill Mcilvaine、Patty & Ralph，記者子為後製）

長堤消防局(Long Beach Fire Department)表示，火災始於8月5日下午5時，消防員接到報警電話後迅速趕到失火地Marina Dive 200號進行救援，起火的是一艘小型遊艇，當時這艘遊艇正在碼頭加油。

長堤消防局指出，起火的遊艇長35呎的遊艇起火，它停泊在21號消防站附近的加油碼頭。有附近船上的民眾表示，他們聽到強烈的爆炸聲。

消防員滅火期間，有濃濃的黑煙和火焰從船上湧出。長堤消防局證實，兩名60多歲的婦女在火災中死亡，另外三人（兩男一女）因燒傷送完醫。

有許多路人在現場拍下了起火視頻，並發佈在網路上，不少網友表示心疼。

該遊艇目前已經被大火燒毀，長堤消防局發言人赫夫林 (Jake Heflin) 指出，初步報告表明，起火時，該遊艇正在進行加油操作，或者剛剛完成加油。赫夫林表示，起火原因仍在調查中。

長堤 洛杉磯

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