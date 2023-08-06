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「巨齒鯊2」洛杉磯首映 兩大動作硬漢掀電影巨浪

記者金維多/洛杉磯即時報導
「巨齒鯊2：深淵」洛杉磯首映禮紅毯，到場嘉賓力挺電影。（記者金維多/攝影）
「巨齒鯊2：深淵」洛杉磯首映禮紅毯，到場嘉賓力挺電影。（記者金維多/攝影）

疫情過後，好萊塢電影逐漸復甦，全球影迷都在期待一部中美合拍片重拾票房和口碑。 「巨齒鯊2：深淵」（Meg 2: The Trench）由中美兩大動作硬漢吳京與傑森史塔森聯手，上演一場深海探險之旅，勢必要掀起一波電影行業的驚濤駭浪。

8月3日晚，該片在洛杉磯市Cinemark Howard Hughes舉行了紅毯首映禮，吸引了大批北美影迷，由於中國票房擔當吳京的加入，前來觀影的民眾也不乏亞裔身影。巨齒鯊第一部在2018年取得了超5億元全球票房的佳績，當年李冰冰的加入也讓該片成為了中美合拍片的典範，此次續集兩大主演很早就開始大力宣傳，因此備受期待。

這次續集中巨齒鯊的數量增多的同時，也加入了更多不明生物和危機，打造了一部娛樂性十足的科幻災難片。不同於其他類似影片，鯊魚每次襲擊海灘時，大部分受害者都是亞裔，而對付巨齒鯊的科研人員中也有不少華人面孔。傑森史塔森依然擔任主要的動作戲角色，在影片中不乏精彩的動作場面。而吳京則一反過往螢幕常態，展現了更多喜劇天賦，影片中一句「你丫閉嘴」更是讓影迷印象深刻。兩人在表現風格上形成了對比和反差，對手戲也非常有趣。

亞洲國際電影節活動製作人Eileen表示，很開心更多華裔演員出現在好萊塢電影中，吳京老師在巨齒鯊2中不僅有精彩的動作場景，還增添了很多內心戲碼，讓全球影迷看到中國演員的風采。同時也感謝CMC（華人影業）不斷推出優良的中美合拍片和華語片讓北美影迷看到，希望大家多多支持華人電影。

青年華人導演石譚軒表示，不同於以往的中美合拍片，令人欣喜的是兩位主演的戲份平分秋色，雙主演的形式也代表好萊塢影視對華人演員的認可。在後疫情時代，電影市場回暖，中美合拍片也需要邁出新的一步。

當晚到場嘉賓雲集了影視界大咖，多位華裔民選官員和政客也前來力挺，包括亞洲國際電影節執行長Georges Chamchoum，波蘭資深導演 Andrzej Bartkowiak，華裔選角導演 Wayne Chang，中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺，聖蓋博市市議員丁言愉等。

目前，華納公司的另一部電影「芭比」（Barbie）已經在影院獲得兩周票房冠軍，仍然保持著強勁的熱度。 「巨齒鯊2：深淵」的推出，由於前作的成功和兩位動作明星的加盟，許多人預測這部續集在票房上有望更勝一籌。影片8月4日在全球同步上映，觀眾拭目以待，期待著暑期檔呼風喚雨，成為奪冠之作。

首映結束後，影迷一同祝願票房大賣。（記者金維多/攝影）
首映結束後，影迷一同祝願票房大賣。（記者金維多/攝影）

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