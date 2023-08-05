泰勒絲演唱會一位難求 華人網紅獲粉絲送票

華人網紅孫老奶不僅獲粉絲千元送票，且現場還分享獨家看演唱會的秘密撇步。（孫老奶提供）

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)正在洛杉磯 舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會，不僅票價炒到萬元，連現場停車費也炒到300元。演出結束後不少人在路邊等車，有些人凌晨五點才回到家。華人 網紅孫老奶不僅獲粉絲千元送票，且現場還分享獨家看演唱會的秘密撇步。

孫老奶是泰勒絲粉絲，因為泰勒絲的原價票需要粉絲資格認證非常難買，他之前在朋友圈跪求門票，後來有他的粉絲送了一張當時炒到1000多元的門票給他，讓他4日終於來到泰勒絲的演唱會現場。他說，現場座無虛席，觀眾大部分都是白人女孩，不少人身穿粉色，臉上畫著彩色圖案，非常有儀式感。不過，洛杉磯沒有出現大批買不到票的粉絲聚集在場地外聽演出的狀況。

他說，洛杉磯的演出資源很豐富，觀眾沒有小城市的人們那麼迫切。演出現場挺熱烈的，他聽完自己想听的歌，機智地在演出結束前15分鐘離開現場，等了20多分鐘車子就離開了。後來聽其他現場的朋友說，演出散場後，太多人打車，朋友回到家都凌晨五點了，且來回打車費用也差不多花了300多元，和停車費差不多價格。

孫老奶看演出很有經驗，他說，首先去演唱會最好拿一個透明的小包，不然安檢不方便。現場這樣的一個小包要30元，如果自己事先準備能省很多。其次，看演唱會如為了拍照穿高跟鞋，最好自帶一雙拖鞋，免得一直穿高跟鞋走太多路會把腳磨破。其次看演出尤其是在洛杉磯，千萬別跟風買高價票，可在演出當天直接到現場，在Seatgeek這樣的網上刷二手票，可心理預設一個價格，像泰勒絲演唱會門票，原價一兩百但一度炒到1000甚至5000元，但是演出當天內場的黃牛票也就600多元。如果是非周末唱，最後一分鐘的二手內場票500多元就能拿下，要知道這些內場票一度炒到了兩三萬元。

另外在演出現場，通常內場和二層以下的看台票安檢都比較嚴格，至少有兩次安檢，不方便換座位，但是這兩區域以外的地方安檢沒那麼嚴格，可自行去跟靠前的位置換一換，或者去站票區待著。

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