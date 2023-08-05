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泰勒絲演唱會 二手市場防騙 山頂票破千元

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
以8月9日場次的演唱會為例，即使是「山頂票」，平均票價也都在1000元以上。(vivid seats）
以8月9日場次的演唱會為例，即使是「山頂票」，平均票價也都在1000元以上。(vivid seats）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）於8/3起在洛杉磯縣英格伍（Inglewood）的SoFi體育館（SoFi Stadium）連開六場演唱會，洛杉磯歌迷欣喜若狂。然而，官價票一搶而空，許多歌迷轉向二手票市場，花費上千元買一張「山頂票」，同時二手票市場也布滿陷阱，許多騙子通過社交網絡假裝票販、仿冒「Ticketmaster」網站騙取錢財。

在二手門票網站公司Vivid Seats、StubHub上可以看到，泰勒絲演唱會的二手票價著實驚人，距離舞台最遠區域的「山頂票」，在網站上都標價上千元，甚至還有人掛出18796元的天價，就連舞台背後、標記著「有線視野」的位子，也都要500元以上，加上票務網站的手續費，實在是一筆不小的開支。而許多忠實粉絲為了購買二手票，不經意地掉入了騙子的陷阱。

加州華人小劉通過Instagram購買了一張泰勒絲門票，對方聲稱自己在Ticketmaster買票，轉錢之後將收到Ticketmaster的轉票郵件。小劉沒多想轉了錢，之後也確實收到了所謂的Ticketmaster確認轉票郵件，郵件內容看似無異，但仔細一看，該封郵件發件人後綴是envy.net，小劉這才意識到自己被騙了。許多網友在下面留言表示，Instagram和Facebook上許多出售泰勒絲二手票的，用的都是這個招數，大多數都是騙子。

另一位在洛杉磯讀暑校的學生vivi，由於二手門票網站售價太高轉向「小紅書」，一個「黃牛」看到她的發帖聯繫她，並表示座位為2XX的票價只需要8500元人民幣（約1200美元），這類位置的票價在社交平台上大多在2000美元左右。vivi就和他成交，之後對方還以換匯為由，讓她再次轉了兩萬人民幣，最後人間蒸發，vivi因此損失了約4000美元。

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這類來自社交平台的二手票騙局不在少數，到目前為止，BBB Scam Tracker 已收到約 30 起涉及泰勒絲演唱會門票的報告，通常招數就是：

騙子在社交平台發帖出售門票，當買家向賣家發送消息時，賣家承諾會提供優惠，並要求使用 Zelle、Venmo 或類似方式付款，但買家匯款後，對方再也沒有消息了。

BBB提醒，如果需要在社交媒體上購買二手票，請要求賣家發送屏幕截圖作為證據。讓他們錄製在線聊天記錄，然後讓他們前往 Ticketmaster並出示門票。需要注意的是，賣家顯示的帳戶應該和他們用來聯繫買家的電子郵件帳戶一致。此外，BBB建議，最好使用信用卡或 PayPal進行付款。

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