最瘋狂歌迷是她！詢問機長能不能飛過泰勒絲演唱會上空

泰勒絲歌迷＠idkitssammy要求西南航空駕駛員飛越泰勒絲演唱會上空，也被邀請進入駕駛艙。（歌迷抖音）

NewsBREAK報導，正進行時代巡迴演唱會（Eras Tour）的流行天后泰勒絲（Taylor Swift），其粉絲Swiftie（泰勒絲歌迷暱稱）可說是今夏演唱會最令人瘋狂的歌迷之一。

泰勒絲今年門票不僅一票難求（且很貴），演唱會上歌迷們也穿上他們專屬服裝，製作友誼手環進行交易。

一位無法買到演唱會門票，抖音 帳號＠idkitssammy的Swiftie，本週要其搭乘的航班飛行員，將飛機飛越洛杉磯 泰勒絲演唱會上空。該歌迷影片中與飛行員對話，並發文寫著「不是飛行員冒犯我，你們知道你們可以走到這裡嗎，文末還夾帶著＃西南行空、＃泰勒絲、＃飛越和＃飛行員等詞條。

這支影片在西南航空（Southwest Airlines）班機上，該歌迷詢問一名空服員，是否能單獨與飛行員交談，事情就是這麼簡單，他們答應了，之後讓她進入駕駛艙。就在那時，她詢問該飛行員，那天晚上是否要飛越英格伍（Inglewood），因為她想於泰勒絲演唱會中，從空中看著SoFi體育場（SoFi Stadium），因她沒能買到泰勒絲演唱會門票。最終，飛行員不僅讓她知道她可能會看見體育館，還邀請她坐在駕駛艙內拍到。

從抖音另一個影片中，這位歌迷分享體育場的鏡頭，「我們可看見體育場被照亮了，不幸的是它被遮蓋著，所我們看不到泰勒絲本人...但仍然很酷。」「這位飛行員值得加薪，我們只知道他讓她有了最美好的夜晚。」

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