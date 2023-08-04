熱浪周末再襲南加 洛縣高溫90內陸3位數

南加在經歷幾日小幅降溫後，8月5日將迎來新一輪熱潮。(Pixabay)

南加在經歷幾日小幅降溫後，8月5日將迎來新一輪熱潮。自7月初以來一直炙烤美國西南部的持「熱穹」（heat dome）在短暫離開南加後，將於8月5日的週末重返南加，帶來新一輪悶熱天氣。

預計8月6日洛杉磯 縣大部分地區的最高氣溫將達到峰值，山谷和沙漠地區的最高氣溫將達到三位數，洛杉磯市中心將達到90多度，沿海地區也將達到80多度。

根據洛杉磯時報的報導，國家氣象局（National Weather Service）駐Oxnard站的專家斯威特（David Sweet）表示，海灘和沿海地區受到的影響將比之前的高溫 天氣更嚴重一些。

氣象預報員指出，所幸的是，即將到來的這波熱浪預計不會比今年夏天的其他熱浪更嚴重，它將在8月5日來襲，並持續到8月7日。

斯威特表示，這場熱浪將是一場乾熱，因此發生野火的可能性也會增加，尤其是南加的內陸地區。

8月4日當天，洛杉磯市中心的最高溫將保持在70多度到80多度之間，直到8月5日氣溫會顯著變暖。本週末，洛杉磯市中心的最高溫預計在80多度到90多度之間。

洛杉磯縣山谷地區的最高氣溫將在8月5日和8月6日分別達到102和104度，其中羚羊谷（Antelope Valley）的氣溫在8月6日將達到108度。

熱窮是一種停滯的高壓系統，它給死亡谷（Death Valley）帶來了危險的高溫，並讓亞利桑納州鳳凰城的氣溫連續一個月超過 110度。7月，一名71歲的男子在完成死亡谷的徒步旅行後倒地身亡，官方認為死於高溫。

斯威特在談到熱穹時表示，本週末，熱窮將在南加地區向外擴張，但隨後又會被推回去。

從8月5日到8月7日，南加大 部分地區將發布高溫警告，包括科切拉山谷（Coachella Valley）和聖地亞哥縣的沙漠地區，並一直延伸到亞利桑納州。一些沙漠地區預計將出現高達116度的「危險炎熱天氣」。

中央山谷（Central Valley）地區也受到最新熱浪的影響，預計在8月7日將出現最熱氣溫。

僅管洛杉磯縣尚未發布高溫警告，但官員和專家們仍敦促人們在炎熱的天氣中保持謹慎。專家表示，在炎熱天氣中，人們應儘量保持水分充足，並建議老年人、兒童和有潛在健康問題的人留在有空調的家中或前往降溫中心。