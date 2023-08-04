蒙市設槍枝禁售區 議員防患商家支持市民擁護

在蒙市槍擊案發生之後，人們談「槍」色變，對於控槍的呼聲越來越高。（記者朱敏梓/攝影）

蒙特利公園 （Monterey Park）市議會於8月2日（星期三）通過了一項重要決議案，即在該市的行政法規中添加「槍枝禁售區」，槍枝經銷商店與學校住宅至少相隔1000呎距離。議員認為可防患未然、商家強力支持、市民擁護但覺得力度還不夠

蒙市議員饒穎凡（Yvonne Yiu）表示，通常來說如果槍店想要入駐，無須經過市府的批准，只需要和房東達成一致，而「槍枝禁售區」的法規則相當於杜絕了槍枝零售商進入蒙市的可能。雖然目前來說在距離學校和居民區1000呎內的區域，並沒有槍店的存在，但是該法規起到了一定的防患於未來的作用。

對於「槍枝禁售區」的新法規，蒙市商家表達了支持。位於蒙市嘉偉路（Garvey Avenue）上的30年老店天仁茗茶（Tea & Ginseng）的業者陳貴東說，「對於這項法令非常贊同和支持」。他說，年初的槍擊 案，讓經歷三年疫情 後剛開始恢復生意的店鋪雪上加霜。「店鋪從前到晚間11、12點才打烊，現在５點多就關門了，因為在槍擊案之後，大家都對治安都感到惴惴不安，晚上不出門了。」他補充說，相信該項法令實施之後，能夠對商家生意的恢復起到積極的作用，「這樣一來，消費者的心理會覺得比較安全，家長也比較放心小孩子在外面，例如放學後來店裡做做功課等。」

市民們對於這項決策表擁護但覺得力度還不夠。蒙市居民陳小姐說，「自己居住的地方距離槍擊案事發地很近，事件發生後自己很長一段時間感到非常害怕。這項法規讓自己覺得生活在蒙市會比較安全了」。在丁胖子廣場工作的樊先生表達了自己的擔憂，他認為「最重要的應該是制定強有力的控槍法律，從源頭抓起，這樣的法令只怕是浮於表面，治標不治本」。