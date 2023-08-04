橙縣高院法官涉殺妻 深夜被捕…震驚南加

橙縣高等法院法官Jeffrey Ferguson因涉嫌謀殺妻子於3日深夜被捕。（安那罕警局）

橙縣 高等法院法官Jeffrey Ferguson因涉嫌謀殺妻子於3日深夜被捕。

根據警方通報，安那罕（Anaheim）警方3日晚接到槍擊 報警電話後，約8時趕到位於安那罕山（Anaheim Hills）East Canyon Vista Drive 8500號街區的一棟獨立屋民宅。警方在民宅內發現了65歲的Sheryl Ferguson身中至少一處槍傷，當場死亡。

警方逮捕了當時同在屋內的Jeffrey Ferguson，他被關押在橙縣監獄 ，保釋金設為100萬元。

資料顯示72歲的Jeffrey Ferguson和妻子Sheryl Ferguson為該棟房屋的屋主。

安那罕警局警佐Jon McClintock介紹，案發時房子內還有一人。根據洛杉磯時報消息，此人為夫妻二人的兒子。Sheryl Ferguson中槍後，他試圖為母親做心肺復甦術。

4日清晨，警方將案發的民宅用膠帶圈起來。這是一棟兩層獨立屋，車庫可停三輛車。警方正在對民宅進行搜索，試圖還原案發經過。警方在現場搜出至少一件武器。

鄰居John Poulter表示，該起槍擊案是一場「悲劇」。他說，「很震驚。」他經常看見Ferguson夫婦在街上遛狗。鄰里間見面也會打招呼寒暄，他從沒想到會發生這種事。他說，案發後，很多鄰居來圍觀，大家都表示，根本想不到Jeffrey Ferguson會做出這種事。

Jeffrey Ferguson2015年起在橙縣高等法院擔任法官。根據北橙縣律師協會，在此之前，他在橙縣地區檢察官辦公室工作超過30年，期間在「重案緝毒隊」（Major Narcotics Enforcement Team）工作。他在2012年至2014年擔任北橙縣律師協會會長。Jeffrey Ferguson的競選網頁資料顯示，其妻子曾在橙縣和聖塔芭芭拉縣緩刑局工作。