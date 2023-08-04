加州這幾款車型最常被盜 首當其衝是...
美國每年有超過70萬輛汽車被盜，但並非所有車輛都是竊賊的目標。國家保險犯罪局(NICB)在分析了聯邦犯罪數據後，確定了2022年最常被盜的車輛型號。
NICB分析顯示，全國最常被盜的車型是全尺寸的雪佛蘭（Chevrolet）皮卡，其次是全尺寸的福特（Ford）皮卡。
竊賊瞄準雪佛蘭和福特皮卡的原因，可能是因為它們的數量龐大。 「Car and Driver」數據顯示，福特F系列和雪佛蘭Silverado是去年最暢銷的兩款汽車。廣受歡迎的本田轎車的兩款車型也佔據了排行榜的第三和第四位。
全國範圍來看，2022年最常被盜的車款排行為：
1. 雪佛蘭皮卡
2. 福特皮卡
3. 本田Civic
4. 本田Accord
5. 現代Sonata
6. 現代Elantra
7. 起亞Optima
8. 豐田Camry
9. GMC皮卡
10. 本田CR-V
在加州，2022年最常被盜的車款排行為：
1. 雪佛蘭皮卡
2. 本田Civic
3. 福特皮卡
4. 本田Accord
5. 現代Sonata
6. 起亞Optima
7. GMC 皮卡
8. 本田CR-V
9. 豐田Optima
10. 雪佛蘭Optima
NICB表示，2022年車輛盜竊報告比上年增加了7%，約每32秒就有一輛車被盜。 2022年被盜車輛總數已超過100萬。
上一則
美食音樂藝術... 南加8月紛至登場
下一則
FB留言