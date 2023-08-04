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加州這幾款車型最常被盜 首當其衝是...

洛杉磯訊
NICB分析顯示，全國最常被盜的車型是全尺寸的雪佛蘭（Chevrolet）皮卡，其次是全尺寸的福特（Ford）皮卡。（記者趙健/攝影）
NICB分析顯示，全國最常被盜的車型是全尺寸的雪佛蘭（Chevrolet）皮卡，其次是全尺寸的福特（Ford）皮卡。（記者趙健/攝影）

美國每年有超過70萬輛汽車被盜，但並非所有車輛都是竊賊的目標。國家保險犯罪局(NICB)在分析了聯邦犯罪數據後，確定了2022年最常被盜的車輛型號。

NICB分析顯示，全國最常被盜的車型是全尺寸的雪佛蘭（Chevrolet）皮卡，其次是全尺寸的福特（Ford）皮卡。

竊賊瞄準雪佛蘭和福特皮卡的原因，可能是因為它們的數量龐大。 「Car and Driver」數據顯示，福特F系列和雪佛蘭Silverado是去年最暢銷的兩款汽車。廣受歡迎的本田轎車的兩款車型也佔據了排行榜的第三和第四位。

全國範圍來看，2022年最常被盜的車款排行為：

1. 雪佛蘭皮卡

2. 福特皮卡

3. 本田Civic

4. 本田Accord

5. 現代Sonata

6. 現代Elantra

7. 起亞Optima

8. 豐田Camry

9. GMC皮卡

10. 本田CR-V

在加州，2022年最常被盜的車款排行為：

1. 雪佛蘭皮卡

2. 本田Civic

3. 福特皮卡

4. 本田Accord

5. 現代Sonata

6. 起亞Optima

7. GMC 皮卡

8. 本田CR-V

9. 豐田Optima

10. 雪佛蘭Optima

NICB表示，2022年車輛盜竊報告比上年增加了7%，約每32秒就有一輛車被盜。 2022年被盜車輛總數已超過100萬。

本田 豐田 CR-V

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