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美食音樂藝術... 南加8月紛至登場

記者子為/洛杉磯即時報導
洛杉磯藝術書展將於8月10日至8月13日在小東京舉辦。（LA Art Book Fair官網）
洛杉磯藝術書展將於8月10日至8月13日在小東京舉辦。（LA Art Book Fair官網）

南加8月氣候依然炎熱，但有多項娛樂節目登場，等待公眾光顧，覆蓋美食、藝術、書籍、運動、音樂等方面，精彩紛呈，不容錯過！

1. 牛油果和啤酒愛好者們要留意了，一年一度的天使之城啤酒廠牛油果節(Avocado Fest at Angel City Brewery)，8月16日將洛杉磯市城中區的藝術區（Arts District）舉行，由天使之城啤酒廠（Angel City Brewery）舉辦，免費入場，顧客可以點上一杯用新鮮牛油果、香菜和酸橙汁調制的牛油果啤酒，還能品嘗到熱帶口味的Guavacado啤酒。整個下午，還有各種以牛油果為主題的美食和活動，包括牛油果雜耍比賽和吃牛油果比賽。

2.洛杉磯藝術書展（LA Art Book Fair）將於8月10日至8月13日在小東京(Little Tokyo)舉辦，這是自2019年以來，Printed Matter首次在洛杉磯舉辦藝術書展，這是一個展示藝術家書籍、目錄冊、期刊和雜誌的獨特平台。來自世界各地的300多家國際出版社、書商和獨立出版商將匯聚一堂，在Geffen Contemporary at MOCA博物館舉辦這場書籍盛會，販售各種文字商品。除了欣賞和購買書籍，遊客還能參加研討會和欣賞場內音樂。該書展8月13日門票免費，需提前預定。

3.美國衝浪公開賽（US Open of Surfing）正在橙縣的杭廷頓灘（Huntington Beach）進行，將持續至8月6日。該賽事是美國最大的職業衝浪比賽，吸引著全世界衝浪精英前來爭奪巨額獎金；同時，選手們也盡情展示自己的技巧、創新的衝浪板設計等，讓成千上萬的海灘的少男少女們驚嘆不已。現場還有樂隊表演、體育博覽會以及賽後派對，入場免費。

4.暑期帶小朋友去哪兒玩？蓋蒂中心（The Getty Center）將舉辦兒童花園音樂會（Garden Concerts for　Kids），時間8月5日至8月20日，地點在蓋蒂中心美麗的中央花園。遊客可以欣賞到適合兒童觀看的音樂表演。蓋蒂中心歡迎遊客攜帶野餐毯，但請注意不要攜帶草坪椅，中心的參觀和該音樂會皆為免費。

5. 喜歡街頭藝術的朋友，可在8月14日至8月19日期間前去欣賞長堤墻（Long Beach Walls），這裡是長堤市藝術節的一部分。您可以看到各處湧現的壁畫和裝置藝術。今年活動的特別之處在於沿岸多媒體藝術項目Art Renzei 的回歸。

6. 位於洛杉磯市Fairfax地區的原始農貿市場（Original Farmers Market）正在舉辦大量有趣、適合家庭參加的戶外活動，其中夏季音樂系列（Summer Music at the Original Farmers Market）是最出色的部分。即日起至8月31日，每周四晚6點到8點，遊客可以在農貿市場的西露台（West Patio）欣賞到各種類型的現場音樂。

7.日落音樂會（Sunset Concerts at the Skirball）將一直進行到8月24日，Skirball文化中心將舉辦一系列免費夏季音樂會，旨在介紹和推廣來自洛杉磯及其他地區的獨立音樂、民間音樂和世界音樂等。遊客可以在表演前到達，先參觀免費的博物館畫廊，在星空下就餐，然後在美麗的中央庭院找座位觀看表演。儘管音樂會為免費（建議提前預訂），但停車費需要15至20元。

南加8月美食音樂藝術運動一覽表。（記者子為／製表）
南加8月美食音樂藝術運動一覽表。（記者子為／製表）

洛杉磯 長堤 博物館

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