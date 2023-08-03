南加2華裔 為中國提供美航母機密被捕

聖地牙哥軍事基地。（聖地牙哥軍事基地臉書）

美國聯邦司法部 （DOJ）3日公布了對兩名華裔 海軍的指控，兩人均被指控收受賄賂，將敏感資料傳給中方情報官員。其中被指控的一人為聖地牙哥 軍事基地華裔海軍魏金超（Jinchao Wei，音譯，又名Patrick Wei）。

魏金超於8月2日從聖地牙哥海軍基地下班回家後被捕，該海軍基地是美國太平洋艦隊的主要基地（homeport）。訴狀中稱，魏金超是該基地Essex航空母艦的機械工，專門負責軍艦機械方面的維護和運營，因此掌握該軍艦防衛系統、武器、推進裝置等敏感資料。Essex號可以承載小型飛機，是美國遠程派遣海軍力量的重要工具。

2022年2月起，魏金超開始與一名中方情報官員聯繫。該官員要求魏以照片和視頻方式傳給他Essex號及其他軍艦的資料。雙方達成一致，銷毀通話紀錄，採用加密方式聯繫。

在那名中方情報官員的要求下，在2022年3月至今，魏將包括Essex號的防衛系統以及其他軍艦位置等資料傳給了中方，以獲取數千元的回報。

2022年6月，魏將約30份軍艦技術、機械方面的使用手冊傳給中方。包括Essex號及類似軍艦的供能、方向控制、船艙起落、受攻擊傷害控制等。中方情報官員回覆稱，其中至少10份資料十分有用。魏從中獲利5000元。

2022年6月，中情報官員要求魏向其提供美海軍即將舉行的軍事演習內容。魏將多張軍事照片傳給中方。2022年8月，魏又將26份技術和機械類使用手冊傳給中方，同年10月，魏又將海軍部門的具體位置、軍艦武器系統等文件傳給中方。

2023年中方情報官員要求魏傳給他Essex號升級資料，特別是設計圖紙，甲板改造方案。魏將Essex號當下的改造計畫以及其他類似軍艦的機械設計發給了中方。

美國聯邦調查局以及海軍犯罪調查服務局（NCIS）負責該案的調查。

針對當天公布的兩起洩密案件，美國司法部國家安全科副檢察長Matthew G Olsen表示，「這些人違背了保護國家的諾言，背叛了公眾對他們的信任，幫助了中國政府。」「我們會繼續竭盡所能地對抗來自中國的威脅，打擊幫助中國的不法分子以及威脅我們國家安全的人。」

美國聯邦調查局（FBI）反情報部門副主任Suzanne Turner說，「這些案子提醒我們中國政府正在不遺餘力、激進地破壞我們的民主，威脅民主的捍衛者。」「中國政府通過腐蝕個人，盜取美國敏感軍事資料，這對美國安全造成極大威脅。FBI以及我們的夥伴決心反制這些威脅，我們鼓勵過去或現在的美國政府人員舉報任何可以行為。」

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