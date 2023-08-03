國家公園「免票日」 加州4日這裡免費遊

8月4日是國家公園管理局（National Park Service）今年指定的五個免費日之一。（記者趙健/攝影）

「美國戶外法案」（Great American Outdoors Act）於 2020 年通過，旨在保護和改善美國的自然資源和公共環境。該法案每年為國家公園及聯邦公共區域的維護和升級提供經費。為了紀念該法案的通過，美國所有國家公園將於8月4日（周五）向公眾免費開放。

8月4日是國家公園管理局（National Park Service）今年指定的五天免費日之一。在此之後，國家公園還將於9月23日的全國公共土地日，以及11月11日的退伍軍人日免費開放。

值得注意的是，免費優惠只是免除入園費，不包括公園內的設施，如露營、遊船等。建議民眾行前查看各個國家公園的官方網站，以了解最新運營狀況。

加州 是全國擁有國家公園最多的一個州，參加「免票日」活動的加州國家公園和景區包括：

• 卡布里洛國家紀念碑（Cabrillo National Monument）

• 死亡谷國家公園(Death Valley National Park)

• 約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）

• 拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）

• 熔岩床國家紀念碑（Lava Beds National Monument）

• 穆爾伍茲國家紀念森林（Muir Woods National Monument）

• 優勝美地 國家公園 (Yosemite National Park)

• 尖頂國家公園（Pinnacle National Park）

• 舊金山國立海事歷史公園（San Francisco Maritime National Historical Park）

• 威思基鎮國家娛樂區（Whiskeytown National Recreation Area）

想要去國家公園旅遊的民眾，還可以選擇購買80元的美國國家公園的年票（America the Beautiful National Parks and Federal Recreational Lands Pass）。持有通行證不僅可以免費遊玩國家公園，還可以在許多自然保護區使用，覆蓋全美2000多個自然景區。年票可以在公園或景區門口現場購買，或通過USGS Store的官網購買。