我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉為中國竊取軍事機密 2名海軍士兵遭逮捕

殖利率走升 史指連三跌

國家公園「免票日」 加州4日這裡免費遊

記者趙健／洛杉磯市即時報導
8月4日是國家公園管理局（National Park Service）今年指定的五個免費日之一。（記者趙健/攝影）
8月4日是國家公園管理局（National Park Service）今年指定的五個免費日之一。（記者趙健/攝影）

「美國戶外法案」（Great American Outdoors Act）於 2020 年通過，旨在保護和改善美國的自然資源和公共環境。該法案每年為國家公園及聯邦公共區域的維護和升級提供經費。為了紀念該法案的通過，美國所有國家公園將於8月4日（周五）向公眾免費開放。

8月4日是國家公園管理局（National Park Service）今年指定的五天免費日之一。在此之後，國家公園還將於9月23日的全國公共土地日，以及11月11日的退伍軍人日免費開放。

值得注意的是，免費優惠只是免除入園費，不包括公園內的設施，如露營、遊船等。建議民眾行前查看各個國家公園的官方網站，以了解最新運營狀況。

加州是全國擁有國家公園最多的一個州，參加「免票日」活動的加州國家公園和景區包括：

• 卡布里洛國家紀念碑（Cabrillo National Monument）

• 死亡谷國家公園(Death Valley National Park)

約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）

• 拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）

• 熔岩床國家紀念碑（Lava Beds National Monument）

• 穆爾伍茲國家紀念森林（Muir Woods National Monument）

優勝美地國家公園 (Yosemite National Park)

• 尖頂國家公園（Pinnacle National Park）

• 舊金山國立海事歷史公園（San Francisco Maritime National Historical Park）

• 威思基鎮國家娛樂區（Whiskeytown National Recreation Area）

想要去國家公園旅遊的民眾，還可以選擇購買80元的美國國家公園的年票（America the Beautiful National Parks and Federal Recreational Lands Pass）。持有通行證不僅可以免費遊玩國家公園，還可以在許多自然保護區使用，覆蓋全美2000多個自然景區。年票可以在公園或景區門口現場購買，或通過USGS Store的官網購買。

加州 約書亞樹國家公園 優勝美地

上一則

出賣海軍情報給中國 南加華裔士官受審

下一則

南加2華裔 為中國提供美航母機密被捕

延伸閱讀

谷歌前執行長力抗石油巨頭 阻在加州學校、醫院附近鑽探石油

谷歌前執行長力抗石油巨頭 阻在加州學校、醫院附近鑽探石油
加州5醫院登全美最佳榮譽榜

加州5醫院登全美最佳榮譽榜
加州戒毒獎勵被嫌少 「像槍傷貼創可貼」

加州戒毒獎勵被嫌少 「像槍傷貼創可貼」
加州生活成本高 能源成本卻出奇便宜

加州生活成本高 能源成本卻出奇便宜
「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選
維州國家公園星空節 將迎盛大流星雨

維州國家公園星空節 將迎盛大流星雨

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事
蕭敬騰、Summer被曝甜蜜近照 「女兒」樂喊：好愛你

蕭敬騰、Summer被曝甜蜜近照 「女兒」樂喊：好愛你