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出賣海軍情報給中國 南加華裔士官受審

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
范杜拉縣海軍基地。（美國海軍官網）
范杜拉縣海軍基地。（美國海軍官網）

美國司法部（DOJ）3日發布消息，聯邦起訴一名南加州華裔海軍，稱其收受賄賂，將美國軍方敏感資料傳遞給中國一名情報人員，包括美軍在東南亞海域軍事演習計畫；如果罪名成立，被告將面臨20年監禁。

這名被起訴的華裔海軍為26歲的趙文衡（Wenheng Zhao，音譯），是一名海軍下士（Petty Officer）。他居住在南加州蒙特利公園市（Monterey Park）。趙文衡於8月2日被美國聯邦調查局（FBI）和海軍犯罪調查服務局（NCIS）逮捕。在訴狀中，趙文衡以收受政府官員賄賂罪被起訴，該案3日下午於洛杉磯市中心的聯邦法院過堂。

訴狀稱，趙文衡在范杜拉縣Hueneme港的海軍基地工作，此前通過了背景調查。2021年8月起至2023年5月，趙文衡在一名中國情報官員的指示下，通過秘密錄影拍照，將美國軍方敏感資料傳給中方情報官員，其中包括不對外公開的、管控類的、在印度-太平洋區域的軍事演習計畫，包括演習具體時間、地點、水陸抵達計畫、軍艦運行以及物資儲備等。

此外，訴狀中還稱趙文衡將美軍位於日本沖繩軍事基地的雷達電路圖和設計圖紙，通過拍照發給中國情報官員。趙文衡還將范杜拉縣海軍基地和San Clemente島海軍基地的運行安全資料，以照片和視頻的方式發給了中國情報官員。中國情報官員指示趙文衡掩蓋他們的關係以及銷毀證據。趙文衡以這些情報換取了1萬4866元美元的報酬。

該案有聯邦調查局反情報部以及聯邦調查局洛杉磯辦公室網路部，海軍犯罪調查服務局聯合調查，美國國稅局犯罪調查科提供了大量援助。

加州 南加 洛杉磯

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