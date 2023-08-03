奇諾谷學區風波再起 女教委遭威脅女嫌被捕
南加內陸奇諾谷學區（Chino Valley Unified School District）教委會主席近日遭到暴力威脅，一名女性涉嫌此案於8月2日被拘捕。該學區日前通過了一項具有爭議性的決定，當學生自主認定是跨性別者時，需要老師通知家長。
52歲的柏克萊居民默根（Rebecca Morgan）涉嫌威脅遭被捕，她被指控威脅公職人員。奇諾市府發出資訊指出，調查確認，嫌犯是對奇諾谷學區教委會成員發出威脅的其中一員。
奇諾市警方於7月21日接到報警後展開調查。就在案發前一天，學區教委會通過了具有爭議性的政策，會議持續很長時間，並充滿火藥味，加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）參會發言時還被趕出了學區教委會會場。
警方在調查該案時，將此次暴力威脅與一名外來者聯繫起來，並就此案與當地警方合作。據稱，一周內，多人給教委會成員發送威脅性的電子郵件和社交媒體帖子。
警方根據調查將結果提交給聖伯納汀諾縣地檢署。值得關注的是，在7月20日學區教委會會議上，教委會主席紹沃（Sonja Shaw）將州教育總監趕出了會場。紹沃曾是奇諾谷家長維護者（Parent Advocates Chino Valley）組織的主席。在她當選學區教委之前，該組織極力反對疫情大流行期間頒布的口罩令。
2023年4月，紹沃曾提出一項支持來自河濱縣共和黨籍加州眾議員Bill Essayli的1314號議案決議，該議案要求公立學校在學生自我認定的性別與出生時的性別不相符時，需要通知家長。然而，該議案後來被否決。
上一則
河濱男遊民偷拍女廁被捕
下一則
FB留言