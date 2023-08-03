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西好萊塢名人餐廳外2人被劫 嫌犯疑連續作案

洛杉磯訊
西好萊塢名人聚集地餐廳Craig's前發生一起武裝搶劫案。（KTLA）
西好萊塢名人聚集地餐廳Craig's前發生一起武裝搶劫案。（KTLA）

過去幾個月，西好萊塢（West Hollywood）發生了多起武裝搶劫案，就在8月3日（週四）凌晨，又有兩人在西好萊塢的一個名人聚集地餐廳前遭到持槍搶劫，並且這起搶劫案很可能與上個月發生的一起類似搶劫案有關。

據洛杉磯縣警員福斯特（Foster）稱，凌晨12點20分左右，在梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）的Craig's餐廳，兩名身穿深色衣服、戴著面具的嫌疑人接近了兩名受害者，福斯特說，當其中一名劫匪索要珠寶時，另一名持半自動槍的男子則向其中一名受害者索要一塊手錶。最終兩名嫌犯搶刧了一塊手錶，一起乘坐第三名嫌疑人駕駛的一輛白色汽車逃離，現場沒有人受傷。

鑑於涉案男子人數和使用的武器，調查人員表示，這些劫匪似乎與7月19日在西好萊塢犯下類似罪行的男子是同一夥。與此同時，警察局正在尋求幫助緝拿另一起被視頻記錄下來的搶劫案的三名嫌疑人。該事件發生在7月 19 日午夜，地點為拉拉比街（Larrabee Street）800號街區。 據調查人員稱，受害人當時正在人行道上行走，一輛黑色SUV停在了他面前。

三名攜帶手槍和步槍的嫌疑人從SUV中下來，將受害者推到柵欄上，並搶走了他的手機和錢包。根據洛縣警局發布的視頻顯示，這些人將武器指向受害者。他們將受害者打倒在地，搶劫了錢包等物後，三名嫌疑人逃離現場。

該市還發生了多起類似事件。 警察局正在努力確定其中是否存在關聯。任何有相關信息的人請聯繫西好萊塢警站的探員Candice Gonzales，電話：310-358-4011。

好萊塢 SUV 洛縣

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