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2024花車遊行 你想成為玫瑰公主現在申請

記者朱敏梓／巴沙迪那市即時報導
2023年玫瑰皇室成員。（玫瑰錦標組委會）
2023年玫瑰皇室成員。（玫瑰錦標組委會）

玫瑰錦標組委會宣布，2024「玫瑰皇后和公主團」（Rose Queen and Royal Court）自8月1日起開放申請，甄選七位公主組成「玫瑰皇室」，她們將乘坐花車參加2024年1月1日舉行的第135屆玫瑰遊行，和第110屆玫瑰碗足球比賽，以及擔任玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的親善大使。

申請人必須是女性，年齡在 17歲（2023年12月31日之前年滿17歲）至 21 歲（2024年1月5日之前不超過21歲）之間，居住在巴沙迪那社區學院學區內，並且在本學年和上一學年的平均績點至少為 2.0。 申請人必須是是巴沙迪那社區學院學區（Pasadena Area Community College District）任何經認可的學校或學院的高中高年級學生或全日制學生（至少 12 個學分）。巴沙迪那社區學院學區包括Arcadia、South Pasadena、Altadena與Sierra Madre。

初次面試將於 9 月 9 日（星期六）和 9 月 11 日（星期一）舉行，並於 10 月 2 日宣布玫瑰公主皇室成員。候選人將在在8 月和 9 月參加虛擬信息會議和四輪面試。屆時將從七名成員中，將選出一名「玫瑰皇后」，公告將於10月30日宣布。玫瑰皇室委員會正在尋找具有青年領導力、積極的社區和學校參與、學術成就和公共演講技巧的參與者。

在每年的巴沙迪那玫瑰花車遊行中，觀眾們都可以看到一輛特別的「玫瑰皇室」花車，上面坐著七位公主，向大家揮手致意，她們已經成為了一代又一代的標誌性人物。被選拔為皇室成員的少女們，將通過參與當地公園和社區中心的清理工作、公開演講活動和各種禮儀技能項目等志願者機會，接受服務和領導力方面的培訓。 此外，每個成員將獲得 7500 元的教育獎學金。

想要了解更多申請信息，登錄官網https://tournamentofroses.com/about/royal-court/。

學區 面試 足球

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