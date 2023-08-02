桃園市教育團訪洛杉磯 深化國際交流

桃園市政府教育局林威志副局長(左六)率領之校長、老師、教育人員訪問團7月31日訪問長堤州立大學(CSULB)，拜會副校長Jeet Joshee (左五)，經文處教育組李政翰組長(左七)陪同參訪。(經文處)

台灣桃園市政府教育局 副局長林威志於7月28日帶領桃園市雙語教育參訪團，來洛杉磯進行為期9天的姊妹市教育參訪，旨在促進國際教育與文化交流，並擴大桃園雙語人才培育的視野與深度。

配合2030雙語政策，桃園市政府教育局國小教育科持續推展雙語創新教學暨雙語課程亮點學校計畫，積極導入EMI沉浸式雙語教學、引進外籍師資，今年進入第六年，成果豐碩。然而雙語教育的推動，除了學生要從小紮根、教育現場引進外籍師資等作為，更重要的是本地雙語師資的培訓以及教師團隊國際觀的建立，致能優化協同教學的成效、提供師、生、校園更全面、更具寬廣視野的雙語環境。為了更進一步深化國際教育交流，提升雙語教育團隊的國際觀及視野、學習國際先進學校培育人才的方式，林威志副局長帶領推動雙語教育核心團隊的績優校長及推手教師，前往美國洛杉磯的三個姊妹市進行深度交流參訪。

在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組協助下，訪團與加州 聖伯納汀諾縣教育總監 Ted Alejandre及小學校長進行密切交流，分享彼此在教育領域的最佳實踐和經驗。這些交流有助於增進雙方對於教育政策、教學方法等方面的了解，並提供雙方建立合作模式的可行性、簽訂姊妹校或是未來人才培育等更多合作交流的契機。此外，並將參訪長堤加州州立大學分校(CSULB)，與國際事務副校長 Jeet Joshee 洽談選送英語教師語言培訓合作計畫。

訪團並藉此機會參觀知名學府南加大(USC)、洛杉磯加大 (UCLA)、巴沙迪那市立學院，藉此深入了解美國高等教育體系，獲取先進的教育理念。亦安排參觀美國太平洋學園爾灣校區、柯斯塔校區以及Tamwood Summer camp等特色學校與夏令營，探索不同的教育模式，豐富學生的學習經驗以及提升其跨文化的思考力及國際競爭力，同時尋

找可供借鏡的教學創新方案。

另為鼓勵雙語跨域發展，加速促成各雙語學校發展科學、藝文、閱讀及美術等重點特色，特別安排走訪喜瑞都圖書館、洛杉磯縣立美術館、The broad當代藝術博物館、音樂廳以及蓋蒂中心等公眾資源，提供桃園雙語領導團隊豐富的教育資源和靈感、拓展眼界、激發創新思維、進一步促進學生綜合素養及學術、學科各領域能力的全面發展。

桃園市政府教育局長劉仲成表示，此次參訪是桃園市政府教育局積極推進國際教育合作與雙語教育的重要一環。希望透過這次參訪交流，能充分學習借鏡、拓展雙語領導團隊的國際視野，運用到桃園的教育發展，培養更多優秀雙語人才；同時從教育面切入，也向美國姐妹市及相關交流單位展現桃園打造智慧城市以及雙語教育推動、國際交流的斐然成就。

林威志副局長表示， 桃園雙語教育的初衷，就是希望培育具有世界觀、能與世界溝通的下一代，「跟世界打招呼、讓世界看見我們!」而這次參訪交流就是很好的示範。疫情之後的首次出發，聚焦美國的姐妹市，也希望透過這次的拜訪與深度交流，能加速深化雙邊的合作，為桃園的雙語教育帶來新的視野與創新想法!

聯絡方式: 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組，[email protected]