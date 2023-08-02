洛縣羅斯密市 上午亞裔男遇害兇嫌在逃

亞裔社區羅斯密市市的Muscatel大街3300 街區發現一名亞裔男性屍體。(LASD)

洛杉磯 縣警察局(LASD)天普市警分局( Temple Station )在8 月 2 日上午 8:05左右接到一起醫療緊急求助電話，事發地點在亞裔 社區羅斯密市(Rosemead)的Muscatel大街3300 街區。當警員到達時，發現受害者是一名亞裔男性，年齡 50-55 歲，上半身有擦傷，受害者隨後被宣布當場死亡。

調查人員了解到，受害者曾與另一名男子發生肢體衝突，並在打鬥中被推倒在地。這名男性嫌疑人最後一次出現是在Muscatel大街以北，後來消失了。目前沒有更多嫌疑人或嫌疑車輛信息。命案現場地址：3300 blk of Muscatel Ave, #Rosemead。

洛杉磯縣警察局兇殺處呼籲任何了解此事件的人，請致電323-890-5500。如果希望匿名提供信息，可以撥打 (800) 222-TIPS (8477) 聯繫滅罪熱線，使用智能手機在 Google Play 或 App le App Store 下載P3 Tips移動應用程序，或者使用網站http: //lacrimestoppers.org

洛杉磯縣警局信息處(Sheriff's Information Bureau )發布了以上消息，更多信息登錄http://www.lasd.org或電

213-229-1700