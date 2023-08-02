我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠譽調降評級 那指大跌逾2%

快看世界／騎單車+跑步 第一夫人身心健康的秘訣

洛縣羅斯密市 上午亞裔男遇害兇嫌在逃

本報訊
亞裔社區羅斯密市市的Muscatel大街3300 街區發現一名亞裔男性屍體。(LASD)
亞裔社區羅斯密市市的Muscatel大街3300 街區發現一名亞裔男性屍體。(LASD)

洛杉磯縣警察局(LASD)天普市警分局( Temple Station )在8 月 2 日上午 8:05左右接到一起醫療緊急求助電話，事發地點在亞裔社區羅斯密市(Rosemead)的Muscatel大街3300 街區。當警員到達時，發現受害者是一名亞裔男性，年齡 50-55 歲，上半身有擦傷，受害者隨後被宣布當場死亡。

調查人員了解到，受害者曾與另一名男子發生肢體衝突，並在打鬥中被推倒在地。這名男性嫌疑人最後一次出現是在Muscatel大街以北，後來消失了。目前沒有更多嫌疑人或嫌疑車輛信息。命案現場地址：3300 blk of Muscatel Ave, #Rosemead。

洛杉磯縣警察局兇殺處呼籲任何了解此事件的人，請致電323-890-5500。如果希望匿名提供信息，可以撥打 (800) 222-TIPS (8477) 聯繫滅罪熱線，使用智能手機在 Google Play 或 Apple App Store 下載P3 Tips移動應用程序，或者使用網站http: //lacrimestoppers.org

洛杉磯縣警局信息處(Sheriff's Information Bureau )發布了以上消息，更多信息登錄http://www.lasd.org或電

213-229-1700

洛杉磯 亞裔 App

上一則

洛杉磯范奈斯機場 上午1小飛機墜毀2死

延伸閱讀

洛杉磯范奈斯機場 上午1小飛機墜毀2死

洛杉磯范奈斯機場 上午1小飛機墜毀2死
洛杉磯國際機場 免費幫住家換隔音門窗防噪音

洛杉磯國際機場 免費幫住家換隔音門窗防噪音
洛男闖紅燈被追惱怒 3撞警車落網

洛男闖紅燈被追惱怒 3撞警車落網
追尋上海猶太餘韻 紀錄片洛杉磯首映

追尋上海猶太餘韻 紀錄片洛杉磯首映
猶太會館11死槍案 兇嫌精神病辯護不成 可判死刑或終身監禁

猶太會館11死槍案 兇嫌精神病辯護不成 可判死刑或終身監禁
隨機殺人兇嫌過堂 被控二級謀殺不得保釋

隨機殺人兇嫌過堂 被控二級謀殺不得保釋

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18

超人氣

更多 >
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」

江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」