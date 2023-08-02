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南加河濱三護工 涉虐待殘障獲罪

記者啟鉻／河濱即時報導
南加河濱縣三名臨終關懷護工涉嫌虐待患者獲罪。(警局)
南加河濱縣三名臨終關懷護工涉嫌虐待患者獲罪。(警局)

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）8月1日表示，河濱縣三名臨終關懷護工涉嫌虐待患者獲罪，他們虐待和疏忽六名患者的行為令人髮指。

三名被告分別是64歲莫利娜（Nimfa Molina）、70歲奧姆保（Joel Gallano Ombao）以及58歲提布里柯（Ronnel Tiburico），他們在河濱縣一家無執照關懷護理機構工作，奧姆保也是該單位的擁有者。

法庭經過長達六周審理後，三名被告於7月31日被判有罪。被告犯罪行為始於2010年，他們在奧姆保經營的護理中心照護六名年齡介於32歲至66歲的殘障患者。

邦塔表示「對於年長和無法自主的受照顧者，護工有保護患者尊嚴、安全和健康的責任。然而，在該案中，受害者卻遭受了可怕的忽視，他們的照顧者竟然背棄了這一責任。」

經過四天的陪審團審議，判決結果顯示莫利娜被判犯有一項虐待受照顧者輕罪，而奧姆保則被判有四項虐待患者重罪，提布里柯則被判有六項虐待重罪。

被告奧姆保和提布里柯暫時被拘押在河濱縣Robert Presley監獄，不得保釋。而莫利娜則以十萬元交保獲釋。三名被告的最終判決結果將在8月25日宣布。

根據判決，被告奧姆保和提布里柯將在州立監獄服牢刑七年至九年，而被告莫利娜則面臨六個月的縣立監獄牢刑，以及罰款和緩刑。

據報導，這起案件由河濱警局和加州司法部的Medi-Cal欺詐和年長虐待執法單位（Medi-Cal Fraud＆Elder Abuse Unit）共同偵辦終結。

除了上述三名被告外，檢方還對護工貝格蕾羅（Beverly Guerrero）提起三項虐待患者指控。她在2020年12月對一項輕罪指控認罪，被判處36個月緩刑。

邦塔強調「讓這項判決成為公眾警示：對虐待加州最脆弱人們的違法者絕不容忍，不能讓他們逍遙法外。」邦塔還感謝加州司法部的合作，幫助揭露並終結這種涉及欺詐、虐待的不法行為。

加州 監獄 司法部

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