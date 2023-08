電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

芭比粉色貨車(Barbie Dreamhouse living pop-up truck)。(World of Barbie in Los Angeles)

隨著電影「芭比 」(Barbie)熱映,全球掀起「粉色」芭比熱潮,而在洛杉磯 的這幾個地方,一比一打造的芭比真人世界、粉色貨車、讓人心動的聯名產品等,為看完電影還意猶未盡的觀眾們,打造了粉色的芭比世界,重溫芭比的經典魅力。

「芭比世界」限時展(World of Barbie in Los Angeles)

由全球領先的玩具製造商 Mattel、現場娛樂公司 Kilburn Live 以及全球體育、時尚和活動巨頭 IMG 打造的「芭比世界」限時展,7月起在聖塔莫尼卡(Santa Monica)的聖塔莫尼卡購物中心 (Santa Monica Place) 亮相。在這個佔地兩萬平方呎的場地裡,參觀者可以探索真人大小的芭比世界,了解芭比的各種形象和故事,無論是經典的服裝還是多元的職業角色,或者不同的膚色和體型,都展現了芭比美麗、自信和多元化的價值觀。

「芭比世界」擁有許多互動裝置,包括按照真人大小打造的芭比夢幻屋,參觀者可以參與化妝、換裝等,體驗當真人芭比的樂趣。參觀者還可以駕駛芭比敞篷車,走在粉色的紅毯上,在芭比盒子中擺造型;能夠走進電視演播室,成為新聞主播,在各個電視演播室背景前發布頭條新聞、採訪嘉賓或提供天氣預報;登上芭比航天飛機與任務控制中心互動並前往多個星際目的地,走進電影院 觀賞關於芭比娃娃的歷史,無論是大人還是小朋友,都能夠找到自己的樂趣。

此外,「芭比世界」還推出了一系列僅限成人參加的夜晚排隊「Sips After Sunset」,芭比粉們可以帶上朋友、穿上最漂亮的芭比娃娃,來到芭比的夢幻世界。

「芭比世界」限時展地址是395 Santa Monica Pl,Santa Monica, CA 90401,民眾需要提前購票,票價34元起,購票網站:https://www.theworldofbarbie.com/。

芭比粉色貨車(Barbie Dreamhouse living pop-up truck)

2023 年芭比貨車之旅以全新面貌回歸,將在8月5日上午十點至晚上七點登陸布班克(Burbank)的布班克市中心賣場(Burbank Town Center Mall),粉色購車提供帶有芭比標誌性粉紅色的T恤、連帽衫和夾克以及家居飾品和配飾等,包括花卉毯子、玻璃杯、杯墊等,單件價格從12元到75元不等,人們還可以在配有「BARBIER」梳妝台的彩色芭比娃娃卡車拍照留念。

「名創優品」(Miniso)店內的芭比系列

廣受華人喜愛的連鎖零售品牌「名創優品」(Miniso)與芭比娃娃的全新合作商品已在美國推出,並在特定門店售賣,包括位於橙縣的爾灣光譜中心(Irvine Spectrum)和位於洛杉磯的好萊塢門店。