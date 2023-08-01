洛城男闖紅燈被追惱怒 竟3撞警車 警連續開槍反擊

警員朝嫌犯開槍。（取材自LASD）

根據洛杉磯 縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）7月31日發布的視頻顯示，在貝爾花園市(Bell Gardens)一名45歲男子屢次撞擊警車，被警察開槍擊 傷後逮捕。

這起事件發生在6月22日凌晨4點30分左右，地點是東部大道和佛羅倫薩大道（Eastern and Florence avenues）的交叉口，附近的監控攝像頭、目擊者的手機攝像頭和警察的隨身攝像頭都拍下了這起事件。

嫌疑人名叫塞爾達（Jesus Cerda），他闖紅燈進入十字路口，警察跟在他的車後。洛縣 警局在緊急事件簡報中表示，作為回應，這名警員打開了警報器，進入十字路口「警告並阻止迎面駛來的車輛」。

這名 45 歲的男子駕駛著一輛白色 SUV，開始兜圈，他曾短暫地打開和關閉車門後退，然後撞上了警車。根據警察局的說法，「塞爾達第三次撞擊巡邏車後，警員才開槍。」該警員隨身攝像機拍攝的視頻顯示，他在第四次被撞後再次向塞爾達開槍，同時，他還多次撥打調度電話，報告自己的位置，然後重新裝彈，從巡邏車的車窗向塞爾達開槍。 最終，這名警員下了車，同時用槍瞄準了坐在車內的男子。其他警員趕到現場一起逮捕了塞爾達。從另外的視頻中可以看到，塞爾達中槍受傷流血不止。

洛杉磯縣消防局醫護人員趕到現場，對塞爾達的傷口進行了處理，然後將他送往當地一家醫院。警車多次被撞的警員也因此在事件中受傷而被送往醫院，二人目前情況穩定。