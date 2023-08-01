南加內陸York野火蔓延 威脅約書亞樹林

在內陸莫哈維國家保護區開始的約克野火正蔓延。（保護區官網）

年初以來最大規模的約克野火（York fire）正在加州 和內華達州 邊界燃燒，威脅當地生長的約書亞樹林（Joshua Tree）。這場大火於7月28日在聖伯納汀諾縣東部莫哈維國家保護區開始，進而竄入內華達州西部。由於今年冬天創紀錄降雨，沙漠植被快速生長，大火迅速蔓延。因野火集中在偏遠地區，尚未發布撤離令。

目前約克野火已蔓延大約120平方哩（相當於284平方公里），尚未有任何控制。7月28日（周五）大火從靠近沙漠地區的Caruthers Canyon開始，一天後進入內華達州，在拉斯維加斯谷（Las Vegas Valley）都能看到燃火濃煙。煙霧也籠罩了拉斯維加斯市區。受野火影響，當地Harry Reid國際機場飛機起飛延誤近兩個小時。根據國家氣象局資訊，火場地區氣溫高達三位數。

全美近幾周大部分人口都受到極端高溫影響。南加 聖伯納汀諾縣約克山（ York Mountains）一些地方，在風力驅動下的火焰高達20呎，數萬畝灌木、松柏林及約書亞樹被燒毀。生物多樣性專家lleene Anderson表示，松柏林或需要200年至300年才能成功恢復，而約書亞樹在這場大火後可能無法再生。

南加州內陸年初以來最大的邦尼野火（Bonny fire ）燃燒2305畝，目前有控制30%。河濱消防局表示，控制範圍正逐漸擴大，預計在8月7日會全面控制火勢。