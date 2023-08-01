我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指一支獨秀 盤中觸15個月新高

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

南加內陸York野火蔓延 威脅約書亞樹林

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
在內陸莫哈維國家保護區開始的約克野火正蔓延。（保護區官網）
在內陸莫哈維國家保護區開始的約克野火正蔓延。（保護區官網）

年初以來最大規模的約克野火（York fire）正在加州內華達州邊界燃燒，威脅當地生長的約書亞樹林（Joshua Tree）。這場大火於7月28日在聖伯納汀諾縣東部莫哈維國家保護區開始，進而竄入內華達州西部。由於今年冬天創紀錄降雨，沙漠植被快速生長，大火迅速蔓延。因野火集中在偏遠地區，尚未發布撤離令。

目前約克野火已蔓延大約120平方哩（相當於284平方公里），尚未有任何控制。7月28日（周五）大火從靠近沙漠地區的Caruthers Canyon開始，一天後進入內華達州，在拉斯維加斯谷（Las Vegas Valley）都能看到燃火濃煙。煙霧也籠罩了拉斯維加斯市區。受野火影響，當地Harry Reid國際機場飛機起飛延誤近兩個小時。根據國家氣象局資訊，火場地區氣溫高達三位數。

全美近幾周大部分人口都受到極端高溫影響。南加聖伯納汀諾縣約克山（ York Mountains）一些地方，在風力驅動下的火焰高達20呎，數萬畝灌木、松柏林及約書亞樹被燒毀。生物多樣性專家lleene Anderson表示，松柏林或需要200年至300年才能成功恢復，而約書亞樹在這場大火後可能無法再生。

南加州內陸年初以來最大的邦尼野火（Bonny fire ）燃燒2305畝，目前有控制30%。河濱消防局表示，控制範圍正逐漸擴大，預計在8月7日會全面控制火勢。

內華達州 加州 南加

上一則

南加成大校友會本周六舉辦第六屆橋牌邀請賽

下一則

洛城男闖紅燈被追惱怒 竟3撞警車 警連續開槍反擊

延伸閱讀

消防員闢隔離帶 內陸邦尼山火受控制達20%

消防員闢隔離帶 內陸邦尼山火受控制達20%
西南部野火肆虐 莫哈維沙漠驚現「火旋」 威脅約書亞樹

西南部野火肆虐 莫哈維沙漠驚現「火旋」 威脅約書亞樹
一分鐘看加州／解決水資源和野火問題 海狸翻紅

一分鐘看加州／解決水資源和野火問題 海狸翻紅
南加內陸突發野火延燒900畝

南加內陸突發野火延燒900畝
看「年度最佳」英仙座流星雨 6大觀星好去處

看「年度最佳」英仙座流星雨 6大觀星好去處
一起去看「年度最佳」英仙座流星雨 推薦6個觀星好去處

一起去看「年度最佳」英仙座流星雨 推薦6個觀星好去處

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18
疫情過後，民眾回到以前快樂出遊的正常日子，也加快高傳染性新變種病毒的擴散。根據最新統計，加州新冠病例、住院人數與死亡人數本月有顯著的增加。（電視新聞截圖）

加州新冠再襲 三大指標同升

2023-07-28 02:18

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質