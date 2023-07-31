華人親子關係有問題 主因父母原生家庭

從事多年心理諮詢和催眠的華人海潮疫情後成立「覺醒幸福學院」。（記者張宏／攝影）

一些華人 家長發生親子關係障礙時都會歸咎為孩子，殊不知這些華人父母才是問題的根源。從事多年心理諮詢和催眠的華人海潮表示，不少來自中國大陸的新移民身上都帶著原生家庭的陰影，包括重男輕女、童年時被棄養送人、父母離異等等陰影，這些都會影響其對待孩子的態度，只有改變父母的認知才能真正改善親子關係。

海潮2018年11月來美創建「海潮家庭心理成長中心」，疫情 後又成立「覺醒幸福學院」。她說，通過和不同的父母孩子接觸的案例發現，發生親子關係矛盾時，很多華人家長通常覺得自己沒有問題，但其實問題的根源往往就在家長自身。她的客人70%是華人女性，且多數來自中國大陸。新移民身上多少都留著原生家庭的烙印。像她有一個女性客人來自父母離異家庭，所以她在對待婚姻時會不自覺的效仿她母親當初對待婚姻的處理方式。只有疏導家長原生家庭的問題，才能讓家長正面對待孩子，家庭也就和睦了。

同時新移民因為沒有歸屬感，會不自覺把希望寄託在孩子身上。海潮說，一些家長把自己來美國的原因歸結於為了孩子，因此對孩子有各種要求，必須達到什麼目標，俗稱推娃。同時美國的華人移民家庭 多數很複雜，有單親家庭、組合家庭，還有父親留在中國掙錢、母親陪伴身邊等，處理好這些複雜的關係很難。父母需要學習，她通常會借助催眠、心理圖卡等多元化手段療癒家長曾經受傷的負面情緒。