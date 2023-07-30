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南加內陸邦尼山火延燒2206畝 僅5%受控

記者啟鉻／河濱即時報導
邦尼山火現場。（消防局提供）
邦尼山火現場。（消防局提供）

南加內陸河濱縣最新的山火邦尼（Bonny fire），在27日（周四）起火後，截至30日已延燒2206畝，僅控制約5%。河濱縣消防局表示，原來預計8月4日可完全控制火勢，因山火控制進度不理想，延至8月7日。有一名消防員在滅火時受傷。

加州防火廳／河濱縣消防局（CAL FIRE／Riverside County Fire Department）指出，超過1800名消防員已加入滅火，他們在火場周圍不斷設置阻火通道，盡最大努力防止山火進一步延燒。

滅火現場副總指揮皮特森（Robert Peterson）表示，消防員們目前在邦尼山火的兩翼與六個小火場展開滅火行動。29日晚，火勢的蔓延已經減緩，沒有出現原本預期中的快速推進現象，但因為火場範圍廣闊，阻火通道仍存在缺口，儘管消防員已全力投入工作，但完成全部的阻火通道設置仍需要時間，加上山火周邊地區存在深溝峽谷與大量植被，還有連續高溫天氣都為滅火造成困難，因此將完全控制火勢的預期時間推遲至8月7日。

邦尼山火周邊是原住民保留地，約786棟建築與居民受到山火威脅，其中一棟建築被山火毀壞。

目前接到疏散令的社區包括：聖地牙哥縣邊界以北、Bonny Lane以東；Bowers路、Bailey路和Ramsey路以南，以及Anza Borrego State Park以西地區。

據悉，共有約215輛消防車，五架滅火飛機及其它滅火設備參與滅火。

山火 加州 原住民

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