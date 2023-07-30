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10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

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10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

本報記者／洛杉磯即時報導
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

疫情大流行結束後，南加賭場「發財團」又活躍起來，每天早晨發財團巴士載著客人前往賭場，不過現在的客人基本上都是年長者，幾乎看不到年輕人加入這個隊伍。有一位華人年長者每天跟著發財團去賭場，已經有十餘年了，雖然賭注不大，但積少成多，累計下來也輸了超過一萬元，他希望靠著每天能贏一點點，把輸掉的錢撈回來。

這是一輛前往內陸帝國（Inland Empire）某賭場的發財團巴士，年近七旬的老先生上午9時30分左右在羅蘭岡上了巴士，車費每人15元、經過近一個半小時的車程來到河濱縣的一個賭場。車上有近40人，絕大多數都是華人年長者，還有少數是西裔和白人，有人是夫婦結伴，也有單身一人。

該老先生說，他疫情前幾乎每天都跟著發財團巴士到賭場消磨時間，但現在看到周邊人一個都不認識。推測可能是有的人已經在疫情中染疫病故，有的還在擔心疫情病毒尚未完全消失。

他說，他原在一個運輸公司工作做管理，退休後為了消磨時間就加入發財團。但是不敢玩大的，起初手氣不錯，有輸有贏，雖然曾經一次輸掉數百元，但整體下來沒什麼賺賠。由於疫情原因，太太力勸他不要去賭場，最終他與太太達成共識，每周去一次賭場就好。

●首入發財團 辦充值卡

到了賭場後，對於首次加入發財團的人，要辦理一個充值卡，第一次參加的提供40元賭金，其後再次去就是每次20元。老先生說，多年以前，賭場為了競爭招攬賭客，有的竟直接贈送現金，有的是提供等值籌碼，鼓勵賭客。

現在不同了，只有少數賭場贈送賭金，金額逐漸減少，改將賭金充值在卡內。很多賭場雖然提供巴士接送，但並沒有贈送賭金。隨著來的次數增加，賭場為了吸引賭客採分級制，升級充值卡，成為白金卡乃至黑卡。當然持卡賭客也是越玩越上癮，下的賭注也是愈來愈大。老先生表示，他的一位賭友，就是這樣輸掉了數萬元。

發財團在賭場能停留大約四個小時左右，然後這些年長者乘車返回，每天如此樂此不疲。

華裔年長賭客常常願意在一起。（本報記者／攝影）
華裔年長賭客常常願意在一起。（本報記者／攝影）
賭場賭客平時以年長者居多。（本報記者／攝影）
賭場賭客平時以年長者居多。（本報記者／攝影）

一位年逾六旬的王姓女長者表示，她與先生住在洛杉磯中國城，因為較近的洛杉磯賭場沒有老虎機，就只好乘坐發財團巴士趕往內陸賭場，她認為，主要還是消磨時間，在賭場這裡看看、那裡瞧瞧，累了就坐一坐休息，時間過得很快。因為停留時間不太長，餓了吃些自己帶的小食充飢。否則整天待在家裡身體也垮了。王女士說，平時賭場人不多，很多是年長者，周末年輕人更多一些。

●參團十餘年 輸多贏少

另一位中年男子居住艾爾蒙地市，來自台灣，他說隨發財團巴士到內陸賭場已經有十餘年了。多年來堅持去一個賭場，累計下來輸錢超過一萬元，曾有一天就輸掉近1000元。

他說自己已經上癮，為了撈回輸掉的一萬多元，他就下決心每天都來，希望每天能贏幾十元，運氣好的時候贏上百元，一點點回本。他表示，要想一下子撈回來輸掉的一萬多元不太可能。

該先生說，他心裡也知道，進了賭場最終一定是輸錢，但想撈錢的想法就是去不掉。他感嘆說「一旦有了賭癮，很難戒掉啊！」他還說，一位曾經做珠寶生意的朋友，因為到賭場賭博每個月要輸掉數千元，最後導致生意破敗。但也有賭友，一次就贏了幾萬元，帶著全家出國旅遊，讓人羨慕運氣好。

他表示，他移民美國近40年，最初打工很辛苦，就隨發財團到賭場，那時賭場有的提供50元賭金，有的提供60元賭金，他就一天連跑兩家賭場就可賺到110元，那時候這種賺錢方式比打工強得多了。但現在，那種好日子再也不會復返。他還帶著很自豪地語氣說，如今像他這樣能夠堅持多年來到賭場的人不多了。

更多南加「發財團」相關報導，請關注7月31日洛杉磯世界日報報導。

有的發財團賭客在其他賭客旁觀戰。（本報記者／攝影）
有的發財團賭客在其他賭客旁觀戰。（本報記者／攝影）

疫情 洛杉磯 華人

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