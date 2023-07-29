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華裔家長會褒揚前輩提攜後進 吳黎耀華終身成就獎

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華裔教師會頒發典禮，(左起)南加州華裔家長教師協會會長劉榮文、「終身成就獎」獲得者吳黎耀華、聯邦眾議員趙美心、獎學金獲得者譚君豪、范佑威、劉魯旻、獎學金捐助人劉子傑博士。（劉榮文提供）
華裔教師會頒發典禮，(左起)南加州華裔家長教師協會會長劉榮文、「終身成就獎」獲得者吳黎耀華、聯邦眾議員趙美心、獎學金獲得者譚君豪、范佑威、劉魯旻、獎學金捐助人劉子傑博士。（劉榮文提供）

加州華裔家長教師協會7月29日在海珍大酒樓舉辦吳黎耀華女士「終身成就獎」及第18屆獎學金頒獎典禮，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、加州勞工失業保險上訴委員伍國慶（Mike Eng)，以及多位學區教委及總監、南加州華裔家長教師協會會長劉榮文、副會長溫峯、副會長Josephine Chen等出席了本次典禮，祝賀並為獲獎者頒發獎狀。

吳黎耀華致詞，感謝協會給予的榮譽及所有人的支持。在她幾十年的教育及從政生涯中，春風化雨，教書育人，致力於服務國家和社會。她曾就職於洛杉磯縣立圖書館、洛杉磯聯合學區和洛杉磯社區大學，擔任圖書館長及兼任教授。同時，她也是華裔女性參政的先鋒之一。她在政壇的亮麗表現，證明華裔有信心有能力參與社會政治事務，爲華裔贏得社會的廣泛尊重。自1973年開始，吳黎耀華擔任各層級的公職。她曾擔任尼克森總統和雷根總統任命的聯邦圖書館及資訊科學委員，以及小布希總統任命的高華德教育基金會委員。她運用自己的專業知識和教育經驗爲總統和全民服務，協助總統制定國策，擔當重任，是亞裔社區的傑出代表。她還曾擔任加州社區大學理事會理事、婦權委員會主席、洛杉磯社區大學學區理事等職位。

吳黎耀華無私奉獻，花費大量的時間、精力和財力，在多個民間團體服務。她曾任好萊塢商會理事和好萊塢藝術協會理事。目前她擔任洛杉磯社區大學永久榮譽理事、亞美音樂演藝基金會創辦人兼主席、南加師大校友基金會董事長、洛杉磯市格里菲斯公園成人社區中心顧問和南加州北京大學校友會顧問。她多才多藝，精通數種外語及方言，擅長演唱歐美歌劇及中西名曲。

南加州華裔家長教師協會還根據課外與社區服務、自傳論文、學業成績和領導與才藝等綜合評估，選出了三位獲獎者並為他們頒發了1000元的獎金，三位獲獎者分別是劉魯旻（Anna Liu）、范佑威 (Ben Fan) 、譚君豪（Anthony Tam）。企業家劉子傑博士熱心教育事業，捐資助教，向協會捐贈5000元獎學金。

每個獲獎者均品學兼優，在個人才藝和領導力方面表現出眾，例如劉魯旻將入讀麻省理工學院，她還擔任科學奧林匹克代表隊隊長，在Scripps Research and Stony Brook University進行化學研究，並在專業期刊ACS Organometalics 與他人合作發表了一篇論文。 劉魯旻表示自己希望有一天能成為一名化學教授。范佑威是阿罕布拉高中的學生，將入讀南加大，高中四年他一直在校學生會擔任職務，參加並領導幾個學生社團。譚君豪即將入讀爾灣加大，在高中期間他帶領校水球隊多次獲得各項比賽的大獎，並打破學校紀錄，同時他還是校游泳隊的隊，擔任救生員的工作。

三位優秀的學生榮獲獎學金。（記者朱敏梓/攝影）
三位優秀的學生榮獲獎學金。（記者朱敏梓/攝影）
「終身成就獎」獲得者吳黎耀華女士，分享自己的人生經歷和感言。（記者朱敏梓/攝影）
「終身成就獎」獲得者吳黎耀華女士，分享自己的人生經歷和感言。（記者朱敏梓/攝影）
聯邦教育部前助理副部長張曼君博士(右三)與阿罕布拉學區總監、副總監和南加州華裔家...
聯邦教育部前助理副部長張曼君博士(右三)與阿罕布拉學區總監、副總監和南加州華裔家長教師協會會長、副會長一起祝賀吴黎耀华（右二）榮獲「終身成就獎」。（劉榮文提供）

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