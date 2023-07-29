大華超市台灣零食節 現場試吃感受故鄉味

大華超市舉辦的「台灣傳統零食節」，數十種零食有特價。（記者王若然／攝影）

99大華超市（99 Ranch Market）即日起在全美多家分店舉辦「台灣傳統零食節」，多種台灣零食有驚喜折扣，此外還有現場試吃小零食，購物滿80元即可參與輪盤抽獎，中獎率百分百。民眾可在感受台灣風味零食的同時，享受實惠折扣。

視頻來源：記者王若然拍攝

29日上午，南加州羅蘭岡 （Rowland Heights）大華超市的顧客比平時更多，很多人奔向「台灣傳統零食節」。在超市門口，有台灣經典小吃車輪餅的攤位，還有多種台灣零食如可樂果豌豆蘇、藝美蛋黃酥、芋頭雪糕試吃攤位，十分熱鬧。在旁邊還有轉盤遊戲，等待玩遊戲的民眾排成了長隊。今年大華超市與台灣外貿協會和台灣經濟部國際貿易局合作，通過推出台灣零食試吃、特賣、抽獎等活動，讓民眾感受濃濃的台灣「鄉」味。

7月28日至30日早上10時至晚上6時，大華超市將在全美多家分店開展零食試吃和輪盤抽獎活動，民眾可以免費試吃台灣小零食，購物滿80元的顧客，憑購物收據至服務台即可參加輪盤抽獎，中獎率百分百，有機會贏取商品抵扣券、零食禮包或最高100元禮卡。南加州參加該活動的分店包括：聖蓋博分店(140 W. Valley Blvd.， #150， San Gabriel， CA91776)，爾灣Culver分店 （15333 Culver Dr. #800, Irvine, CA 92604），蒙特利公園分店（771 W. Garvey Ave. Monterey Park, CA 91754）以及羅蘭岡分店（1015 Nogales St. Rowland Heights, CA 91748）

此外，7月28日至8月17日期間，數十種台灣零食、小吃將有特別折扣。包括義美夾心酥、乖乖脆果、九福沙琪瑪、可樂果豌豆蘇、馬玉山穀脆等受民眾喜愛的零食都有特價，以超值折扣吸引消費者體驗最優質的幸福台灣味道。

大華超市市場經理Henry Chung介紹說，每年都會與台灣政府聯合舉辦這樣的活動，今年的主題是台灣零食，去年是台灣夜市。他說，剛好放暑假，希望該活動能讓在外的遊子體驗到台灣零食的美味。在開學後，他們也可以將零食帶到學校與同學分享。Henry Chung表示，中秋節將接踵而至，店裡的酥餅類食品也在舉行特價。