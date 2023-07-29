我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲籲停止追緝「維基解密」阿桑吉 遭美方拒絕

俄烏戰爭消耗軍火庫存 美國將扶持澳洲飛彈生產

大華超市台灣零食節 現場試吃感受故鄉味

記者王若然／羅蘭岡即時報導
大華超市舉辦的「台灣傳統零食節」，數十種零食有特價。（記者王若然／攝影）
大華超市舉辦的「台灣傳統零食節」，數十種零食有特價。（記者王若然／攝影）

99大華超市（99 Ranch Market）即日起在全美多家分店舉辦「台灣傳統零食節」，多種台灣零食有驚喜折扣，此外還有現場試吃小零食，購物滿80元即可參與輪盤抽獎，中獎率百分百。民眾可在感受台灣風味零食的同時，享受實惠折扣。

視頻來源：記者王若然拍攝

29日上午，南加州羅蘭岡（Rowland Heights）大華超市的顧客比平時更多，很多人奔向「台灣傳統零食節」。在超市門口，有台灣經典小吃車輪餅的攤位，還有多種台灣零食如可樂果豌豆蘇、藝美蛋黃酥、芋頭雪糕試吃攤位，十分熱鬧。在旁邊還有轉盤遊戲，等待玩遊戲的民眾排成了長隊。今年大華超市與台灣外貿協會和台灣經濟部國際貿易局合作，通過推出台灣零食試吃、特賣、抽獎等活動，讓民眾感受濃濃的台灣「鄉」味。

7月28日至30日早上10時至晚上6時，大華超市將在全美多家分店開展零食試吃和輪盤抽獎活動，民眾可以免費試吃台灣小零食，購物滿80元的顧客，憑購物收據至服務台即可參加輪盤抽獎，中獎率百分百，有機會贏取商品抵扣券、零食禮包或最高100元禮卡。南加州參加該活動的分店包括：聖蓋博分店(140 W. Valley Blvd.， #150， San Gabriel， CA91776)，爾灣Culver分店 （15333 Culver Dr. #800, Irvine, CA 92604），蒙特利公園分店（771 W. Garvey Ave. Monterey Park, CA 91754）以及羅蘭岡分店（1015 Nogales St. Rowland Heights, CA 91748）

此外，7月28日至8月17日期間，數十種台灣零食、小吃將有特別折扣。包括義美夾心酥、乖乖脆果、九福沙琪瑪、可樂果豌豆蘇、馬玉山穀脆等受民眾喜愛的零食都有特價，以超值折扣吸引消費者體驗最優質的幸福台灣味道。

大華超市市場經理Henry Chung介紹說，每年都會與台灣政府聯合舉辦這樣的活動，今年的主題是台灣零食，去年是台灣夜市。他說，剛好放暑假，希望該活動能讓在外的遊子體驗到台灣零食的美味。在開學後，他們也可以將零食帶到學校與同學分享。Henry Chung表示，中秋節將接踵而至，店裡的酥餅類食品也在舉行特價。

此外，南加州大華線上超市推出專屬大禮，通過手機APP在南加大華超市購物的民眾，滿49元減15元；滿60元享有八折優惠，新老用戶不限。手機APP點單的用戶可以選擇店內自提或送貨到家，購物滿49元免運費。

「台灣傳統零食節」7月28日至30日早上10時至晚上6時，購物滿80元即可參加轉...
「台灣傳統零食節」7月28日至30日早上10時至晚上6時，購物滿80元即可參加轉盤抽獎。（記者王若然／攝影）
大華超市市場經理Henry Chung。（記者王若然／攝影）
大華超市市場經理Henry Chung。（記者王若然／攝影）
大華超市舉辦的「台灣傳統零食節」，數十種零食有特價。（記者王若然／攝影）
大華超市舉辦的「台灣傳統零食節」，數十種零食有特價。（記者王若然／攝影）

南加大 加州 羅蘭岡

上一則

南加河濱邦尼野火蔓延2000多畝

延伸閱讀

江婷會計師 專精IRS查稅/健全財務結構

江婷會計師 專精IRS查稅/健全財務結構
羅蘭岡華人甜品店 疑遭中年亞裔闖入竊盜 臉都不遮

羅蘭岡華人甜品店 疑遭中年亞裔闖入竊盜 臉都不遮
洛縣羅蘭岡華商被砸 嫌犯疑華人大爺行徑囂張

洛縣羅蘭岡華商被砸 嫌犯疑華人大爺行徑囂張
送紅寶石給7月壽星 傳達愛的能量

送紅寶石給7月壽星 傳達愛的能量
美食地圖／紐約最強川菜 「川山甲」羅蘭岡展店

美食地圖／紐約最強川菜 「川山甲」羅蘭岡展店
原味店 轉幸運輪盤活動本周日結束

原味店 轉幸運輪盤活動本周日結束

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
拜登首度承認「4歲私生孫女」：想給所有孫輩最好的

拜登首度承認「4歲私生孫女」：想給所有孫輩最好的
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
38州近400萬人失去白卡 多數因官僚喪失補助

38州近400萬人失去白卡 多數因官僚喪失補助