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南加河濱邦尼野火蔓延2000多畝

記者啟鉻／河濱即時報導
南加河濱邦尼野火蔓延2000多畝。(ABC7)
南加河濱邦尼野火蔓延2000多畝。(ABC7)

南加內陸地區28日發生一場野火正迅速擴大，至29日上午已經蔓延逾2069畝，目前僅有5%被控制。野火位於Cahuilla印地安保留地附近。百餘名消防員正全力撲火，河濱縣消防局表示，主火場前方不斷爆發的多處小火點令火災顯得更加嚴峻。

這次野火稱為邦尼火災（Bonny fire）於27日午後約2時50分發生，位於Bonny路和Barber街附近。河濱縣消防局表示，28日上午11時30分左右，野火面積達到近950畝，火勢朝東北方向迅速推進，並伴隨著多處小火點爆發。

據報導，28日午後，野火摧毀附近一棟建築和一輛汽車。還有一些建築物，包括住宅，也受到火勢蔓延威脅。

為儘快控制火勢，當地消防局出動約150名消防員，其中包括來自科洛那、海梅特、茉莉塔等城市消防局消防員，同時還有至少六架滅火機在空中支援滅火。

為確保居民安全，警方於27日晚已向部分受野火威脅社區發出撤離令，包括火場附近Bailey Road以南、Running Springs Road以北、Chapman Road以西和Bonny以東的區域。此外，還向Tulle Peak Road以南、克利夫蘭國家森林邊界以北和東部，以及Terwilliger Road以西的地區，發布了居民撤離警告，目前該地區人口較為稀少。

當地政府還在Anza的漢密爾頓高中（Hamilton High School 地址：57430 Mitchell Road）設立了災民照顧接待中心，縣動物保護部門的工作人員協助照顧任何受困的寵物。目前火災原因仍在調查中。警方呼籲公眾保持警惕，遵從撤離指示，並配合消防人員工作，以確保所有居民安全。

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