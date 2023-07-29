靳羽西新書發表 當年中國家喻戶曉

美國南加州華人社團聯合會代表林連連（左八）為靳羽西（左九）頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

美國著名的電視節目主持人、製片人、慈善家靳羽西（Yue-Sai Kan），28日在洛杉磯 舉行中文版「你自成先鋒」新書發表會，中國駐洛杉磯總領事和南加 州華人 社團聯合會等僑團代表百餘人參加。

今年73歲的靳羽西容光煥發的出現在簽售現場，她表示，「你自成先鋒」是她人生自傳，記錄她的童年經歷、求學生涯、創業歷程，及她的婚姻和愛情，並配有精彩照片和珍貴的影像視頻。她見證了中國的改革開放和發展，現在中美關係面臨挑戰，她鼓勵美國人都去中國親眼看看。她也會藉著新書簽售會的機會，去中國各地走一走，展現中國人的生活狀況，表現每個城市不同的特點。

中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春偕夫人王薇出席。郭少春表示，「你自成先鋒」很好地概括和代表華人華僑在美國奮鬥的縮影。靳羽西在中國是一個家喻戶曉的人物，她的電視節目「世界各地」讓當時的中國人了解美國和世界，打開了中國視野。「看東方」則讓美國人和世界人民了解了一個正在發展打開國門的東方。靳羽西是中西文化交流的起點，改革開放的見證者，中美關係的推動者和參與者。目前中美關係面臨挑戰，最主要是美國對中國還不甚了解，更需要把一個真實全面的中國帶給美國人民，需要像靳羽西這樣溝通中美關係的橋樑。

美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧表示，她從靳羽西身上感受到一個女性的獨立、勇敢和智慧，獲益良多。這本書裡面有很多話對自己有很大啟發，她也把這本書推薦給身邊的女性朋友。女性不是嫁入豪門就能得到幸福，除了愛情和家庭以外，也要自強自立。

靳羽西1978 年創辦第一個電視節目「Looking East」(中文譯為「看東方」)，向美國觀眾介紹東方文化和風俗。1985年製作並主持電視系列片「世界各地」共計104集。