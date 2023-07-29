靳羽西新書發表 當年中國家喻戶曉
美國著名的電視節目主持人、製片人、慈善家靳羽西（Yue-Sai Kan），28日在洛杉磯舉行中文版「你自成先鋒」新書發表會，中國駐洛杉磯總領事和南加州華人社團聯合會等僑團代表百餘人參加。
今年73歲的靳羽西容光煥發的出現在簽售現場，她表示，「你自成先鋒」是她人生自傳，記錄她的童年經歷、求學生涯、創業歷程，及她的婚姻和愛情，並配有精彩照片和珍貴的影像視頻。她見證了中國的改革開放和發展，現在中美關係面臨挑戰，她鼓勵美國人都去中國親眼看看。她也會藉著新書簽售會的機會，去中國各地走一走，展現中國人的生活狀況，表現每個城市不同的特點。
中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春偕夫人王薇出席。郭少春表示，「你自成先鋒」很好地概括和代表華人華僑在美國奮鬥的縮影。靳羽西在中國是一個家喻戶曉的人物，她的電視節目「世界各地」讓當時的中國人了解美國和世界，打開了中國視野。「看東方」則讓美國人和世界人民了解了一個正在發展打開國門的東方。靳羽西是中西文化交流的起點，改革開放的見證者，中美關係的推動者和參與者。目前中美關係面臨挑戰，最主要是美國對中國還不甚了解，更需要把一個真實全面的中國帶給美國人民，需要像靳羽西這樣溝通中美關係的橋樑。
美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧表示，她從靳羽西身上感受到一個女性的獨立、勇敢和智慧，獲益良多。這本書裡面有很多話對自己有很大啟發，她也把這本書推薦給身邊的女性朋友。女性不是嫁入豪門就能得到幸福，除了愛情和家庭以外，也要自強自立。
靳羽西1978 年創辦第一個電視節目「Looking East」(中文譯為「看東方」)，向美國觀眾介紹東方文化和風俗。1985年製作並主持電視系列片「世界各地」共計104集。
活動由美國川渝總商會、美中工商聯合總會、 美國大西北總商會、美中文化交流協會、美國飛虎隊傳播協會聯合協辦。南加華聯榮譽主席張素久、理事長郭頌、監事長趙林等百餘人出席。
上一則
FB留言