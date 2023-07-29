洛市防暴宣傳夜 志工場外遭槍殺

洛市警局記者會公布槍擊悲劇事件，再次呼籲居民警惕槍枝暴力。（abc7截圖）

洛杉磯 市威明頓社區（Wilmington）7月27日（周四）舉辦防止暴力「夏夜之光」（Summer Night Lights）活動，活動開始不久後，一名熱心志工卻慘遭槍殺。經警方證實，遇難者是來自卡森的46歲男子克薩達（Jose Quezada），他被譽為社區的支柱。槍擊 事件發生在活動場地外的人行道上，目前警方尚未公布嫌疑人的身份或動機。這起槍案也震驚洛杉磯社區，市民們紛紛紀念克薩達的奉獻精神，並呼籲加強防止暴力行為，共同維護社區的安全與繁榮。

洛杉磯警察局27日下午約10時左右接獲報告，指稱海王星街（Neptune Avenue）300號街區的威爾霍爾公園（Will Hall Park）發生槍擊事件，經過警方確認遇難者為來自卡森的46歲男子克薩達。

警方強調克薩達沒有犯罪紀錄，也沒有涉及幫派 ，他是社區中的堅定支持者。警方發言人回憶著，他在活動之前約90分鐘曾有幸與克薩達握手。根據社區居民的描述，克薩達是社區的支柱，他無私地奉獻自己的時間，為社區的進步盡一份心力。這種善意的貢獻使得社區更加繁榮，然而，與幫派相關的暴力行為卻無情地剝奪了一個珍貴的社區資源，這真是令人悲傷。

洛杉磯市議員麥克奧斯克（Tim McOsker）也指出，克薩達當天正在為威明頓娛樂中心的活動提供燒烤服務。夏夜之光的目標是建立社區內的信任，通過提供安全、有趣和積極的活動，充實鄰里生活，對那些受暴力影響的社區提供幫助。但是，這起可怕的事件再次證明，有人試圖破壞這種安全氛圍和社區凝聚力，但是人們不能讓這樣的事情再次發生。

洛杉磯市長貝絲也發表聲明對這次槍擊事件表示哀悼，強調這位克薩達是熱心的威爾明頓社區成員，也是志願參與夏夜之光活動的人之一，他在為社區防止暴力方面作出了重要的貢獻。市長與遇難者的家人共同悼念這位社區領袖的離世。

據警方表示，這起槍擊事件發生在活動場地外的人行道上。一些社區志工在人行道拐角處遇到了兩名嫌犯。不知什麼原因，嫌犯向克薩達開槍，造成這場悲劇的發生。