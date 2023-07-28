LASD執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

洛杉磯縣警局警員在派拉蒙逮捕三名黑人青少年的畫面被攝像機拍到，並產生了爭議。（LASD）

洛杉磯 縣警方近日因為武力執法被控訴的案例在不斷增加。一年多前，洛杉磯縣警局（LASD）的警員在派拉蒙（Paramount ）逮捕三名黑人 青少年的畫面被攝像機拍到，隨後產生了爭議，洛杉磯縣警局也因此遭到當事人家庭委託民權律師的訴訟。

視頻素材來源：LASD、KTLA，記者子為/後製

2022年6月，在一次交通攔截行動中，三名在兜風的青少年被兩名洛杉磯縣警局的警員攔下。在雙方對峙的過程中，警員拔出了槍，其中一名女警員不小心向青少年所乘坐的車輛開了槍。

「我完全瘋了，天啊！」在女警員隨身攜帶的攝像機所拍下的視頻中，可以聽到她在意外走火時如此說到。

「車上有多少人？你們還好嗎？」一名男警員隨後叫道。

在這三名青少年（其中兩人未成年）被警員命令下車之前，視頻中聽到了幾聲爆裂聲響。

「老兄，這到底是怎麼回事？」背景中響起警笛聲，女警員問道。

「他們在我們身後扔鞭炮，」另一名警員回應道。

「好吧，我們要開始救出司機了嗎？」女警員繼續說道。

最終，這些青少年被命令從被盜的汽車中下來，隨後被拘留。

其中兩名青少年的母親，最近才觀看了逮捕過程中隨身攝像機的錄像。

「聽到這個消息，我很受傷，但真正看到那個視頻時，我只想知道為什麼。最重要的是，我的兒子正在接受心裡治療，他經常因此做噩夢，」其中一位青少年的母親布魯克斯 (Tyisha Brooks) 在接受 KTLA的採訪時如此說到。

青少年的家長們聘請了活躍在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的民權律師哈珀(Caree Harper)，他們認為警員應該接受更多更專業的培訓。

律師哈珀說，這些青少年只是找到了車鑰匙，開車去兜風，結果就被警員攔下，還因此無辜受到開槍的驚嚇。

「如果當時子彈向左或向右移動幾吋，我們今天就會死去一個年輕人，而不是三個遭受創傷的青少年，」律師哈珀說。

洛杉磯縣警局在7月27日給 KTLA 的一份聲明中表示，暫時不會對懸而未決的訴訟發表任何評論。