LASD執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告
洛杉磯縣警方近日因為武力執法被控訴的案例在不斷增加。一年多前，洛杉磯縣警局（LASD）的警員在派拉蒙（Paramount ）逮捕三名黑人青少年的畫面被攝像機拍到，隨後產生了爭議，洛杉磯縣警局也因此遭到當事人家庭委託民權律師的訴訟。
視頻素材來源：LASD、KTLA，記者子為/後製
2022年6月，在一次交通攔截行動中，三名在兜風的青少年被兩名洛杉磯縣警局的警員攔下。在雙方對峙的過程中，警員拔出了槍，其中一名女警員不小心向青少年所乘坐的車輛開了槍。
「我完全瘋了，天啊！」在女警員隨身攜帶的攝像機所拍下的視頻中，可以聽到她在意外走火時如此說到。
「車上有多少人？你們還好嗎？」一名男警員隨後叫道。
在這三名青少年（其中兩人未成年）被警員命令下車之前，視頻中聽到了幾聲爆裂聲響。
「老兄，這到底是怎麼回事？」背景中響起警笛聲，女警員問道。
「他們在我們身後扔鞭炮，」另一名警員回應道。
「好吧，我們要開始救出司機了嗎？」女警員繼續說道。
最終，這些青少年被命令從被盜的汽車中下來，隨後被拘留。
其中兩名青少年的母親，最近才觀看了逮捕過程中隨身攝像機的錄像。
「聽到這個消息，我很受傷，但真正看到那個視頻時，我只想知道為什麼。最重要的是，我的兒子正在接受心裡治療，他經常因此做噩夢，」其中一位青少年的母親布魯克斯 (Tyisha Brooks) 在接受 KTLA的採訪時如此說到。
青少年的家長們聘請了活躍在聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的民權律師哈珀(Caree Harper)，他們認為警員應該接受更多更專業的培訓。
律師哈珀說，這些青少年只是找到了車鑰匙，開車去兜風，結果就被警員攔下，還因此無辜受到開槍的驚嚇。
「如果當時子彈向左或向右移動幾吋，我們今天就會死去一個年輕人，而不是三個遭受創傷的青少年，」律師哈珀說。
洛杉磯縣警局在7月27日給 KTLA 的一份聲明中表示，暫時不會對懸而未決的訴訟發表任何評論。
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