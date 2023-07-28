洛男3天攻擊8婦女 被控12罪不保釋

洛杉磯涉暴力攻擊的嫌犯Sergio Andrew Garcia，近期在3天內攻擊8名婦女潛逃墨西哥蒂華納被捕歸案。（警方提供）

洛杉磯 縣檢察長辦公室27日宣布，21歲的加西亞 (Sergio Andrew Garcia) 在三天內對洛杉磯東部的八名婦女進行暴力襲擊和毆打，他被指控一項綁架劫車罪、三項可能造成嚴重身體傷害的襲擊罪、一項虐待老人或受撫養成人罪、一項二級搶劫罪、一項嚴重盜竊汽車罪、兩項意圖實施重罪的襲擊罪、一項使用武力性侵 罪、一項毆打罪和一項性攻擊罪。25日本周二，洛杉磯警方在聯邦法警局的幫助下，在墨西哥 的蒂華納將其逮捕歸案。

檢察長賈斯康 (George Gascón) 說：「此人對無辜和手無寸鐵的婦女犯下的一系列令人髮指的行為，其中一些婦女是老年人。我們將不懈地追查真相，追究被告人的責任，並為受害者伸張正義。我們堅定地致力於保護社區，特別是老年人口，我們將不遺餘力地追求公正的結果。」

被告27日在洛杉磯縣Clara Shortridge Foltz 刑事司法中心第 30 廳應訊，因罪大惡極，不得保釋。

調查人員稱，7 月 10 日，加西亞據稱從後面接近第一位受害者並對她進行了性侵犯。當她試圖逃跑時，他對她進行了身體攻擊。同一天，加西亞據稱跟蹤第二名受害者，並對她進行了性侵犯和身體攻擊。7 月 11 日，第三名受害者正在散步，據稱加西亞在逃跑前對她進行了人身攻擊。

7 月 15 日，第四名受害者（一名 67 歲的婦女）站在她家門外，據稱加西亞偷偷溜到她身後並對她進行了人身攻擊。他試圖性侵犯她，但鄰居介入。當天不到一小時後，據稱加西亞接近第五名受害者，一名 82 歲的婦女當時站在車後部，嫌犯用不明物體對她進行人身攻擊，並偷走了她的錢包。幾分鐘後，據稱加西亞走近坐在車內的第六名受害者，並試圖多次打她的臉。 加西亞鑽進車內將車開走，當時受害人仍在車內，她繼續抵抗，並迫使他把車停在街上，然後嫌犯逃跑了。據稱，當天晚些時候，加西亞從後面接近第七名受害者，並用拳頭多次擊打她的臉部，導致她摔倒在地。 隨後，他偷走了她的財物並逃跑了。不久之後，第八名受害者站在她的車後備箱旁，據稱加西亞從後面接近她並對她進行了性侵犯，然後逃離了現場。

其中，7月15日的攻擊事件最為令人髮指。Garcia涉嫌毆打一名67歲的婦女，當時她正在東洛杉磯自家院子里幹活，加西亞試圖脫下了她的褲子和內褲。受害人Rosalina Martinez表示，她認為Garcia的下一步是要強姦她，所幸旁人高喊嚇走了他。受害人受了重傷，被打得鼻青臉腫。

洛縣警長盧納表示，加西亞曾因涉嫌七起重罪多次被捕，但都沒有被定罪。他之前被捕的罪名包括入室盜竊、襲擊、謀殺未遂和虐待兒童。