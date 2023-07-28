我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊州今年龍捲風已近百次 數量躍居全美之冠

保持大腦健康 神經科學家做這五件事

洛縣比佛利醫院破產被收購 續為低收入病患服務

記者王若然／蒙地貝婁市即時報導
破產的比佛利醫院找到買家，被收購後繼續為低收入病患服務。（本報檔案照）
破產的比佛利醫院找到買家，被收購後繼續為低收入病患服務。（本報檔案照）

今年4月申請破產保護的比佛利醫院（Beverly Hospital）出現轉機。7月初該醫院完成收購計畫，將由「美國醫療系統」（American Healthcare System，AHS）接手，在被收購後繼續為低收入患者提供醫療服務。

比佛利醫院位於蒙地貝婁市（Montebello），具有70年歷史。該醫院為非營利機構，一直以來為低收入群體提供醫療服務，接受藍、白卡患者，是該市及周邊社區重要的醫療中心。該醫院在今年4月宣佈破產保護，並一直在積極尋求買家。在宣佈破產後，該醫院的眾多關鍵醫療服務被關停，包括小兒科，婦科，婦產科以及傷口治療服務。

7月7日，加州檢察長邦塔(Rob Bonta)宣佈，准許「美國醫療系統」（American Healthcare System，AHS）收購比佛利醫院。邦塔表示，這筆交易達成的條件是「美國醫療系統」接手醫院後，必須繼續為社區提供廉價、高品質的醫療服務。

根據加州法律，加州檢察長有責任監督所有非營利醫療機構的交易案，包括宣佈破產的非營利醫院。「美國醫療系統」收購比佛利醫院的條件包括：保持醫院現有的醫療服務包括急診室，手術室，心臟科等；確保藍白卡病人可以獲得醫療服務；超過四分之三的病人為藍白卡病患；恢復該醫院在申請破產期間關停的科室；提供慈善看護和經濟補助政策；提供多語種服務，為視力、聽力障礙者提供盲文和手語服務等。

此前曾在比佛利醫院(Beverly Hospital)工作的一名伊拉克裔醫師，因要求華人護士講英文被批「歧視」因而狀告醫院，近日雙方達成和解。該案原告伊拉克醫師Dr. Ihsan Shamaan的律師，25日在洛杉磯高等法院發布案件進展，稱已經與被告比佛利醫院達成和解，向法院申請撤案。

破產 低收入 加州

上一則

華埠中心與Gateways合作 為心理健康患者口腔義診

延伸閱讀

加州新冠再襲 三大指標同升

加州新冠再襲 三大指標同升
好萊塢罷工 州長再調停

好萊塢罷工 州長再調停
勞工薪酸vs.資方辛酸

勞工薪酸vs.資方辛酸
In-N-Out口罩禁令 加州行不通

In-N-Out口罩禁令 加州行不通
洛城新語╱勞工薪酸vs.資方辛酸

洛城新語╱勞工薪酸vs.資方辛酸
加州五系中醫藥大學Eagle Claw Cup武術邀請賽 29日開打

加州五系中醫藥大學Eagle Claw Cup武術邀請賽 29日開打

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？
中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花
吉兒拜登前夫：拜登家族就是犯罪家族

吉兒拜登前夫：拜登家族就是犯罪家族
抓不到蒼蠅 他動歪腦筋動到貓身上 結果「3拳定勝負」

抓不到蒼蠅 他動歪腦筋動到貓身上 結果「3拳定勝負」
楊紫瓊傳和前法拉利總裁結婚 成影后又再為人妻

楊紫瓊傳和前法拉利總裁結婚 成影后又再為人妻