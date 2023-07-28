洛縣比佛利醫院破產被收購 續為低收入病患服務

破產的比佛利醫院找到買家，被收購後繼續為低收入病患服務。（本報檔案照）

今年4月申請破產 保護的比佛利醫院（Beverly Hospital）出現轉機。7月初該醫院完成收購計畫，將由「美國醫療系統」（American Healthcare System，AHS）接手，在被收購後繼續為低收入 患者提供醫療服務。

比佛利醫院位於蒙地貝婁市（Montebello），具有70年歷史。該醫院為非營利機構，一直以來為低收入群體提供醫療服務，接受藍、白卡患者，是該市及周邊社區重要的醫療中心。該醫院在今年4月宣佈破產保護，並一直在積極尋求買家。在宣佈破產後，該醫院的眾多關鍵醫療服務被關停，包括小兒科，婦科，婦產科以及傷口治療服務。

7月7日，加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)宣佈，准許「美國醫療系統」（American Healthcare System，AHS）收購比佛利醫院。邦塔表示，這筆交易達成的條件是「美國醫療系統」接手醫院後，必須繼續為社區提供廉價、高品質的醫療服務。

根據加州法律，加州檢察長有責任監督所有非營利醫療機構的交易案，包括宣佈破產的非營利醫院。「美國醫療系統」收購比佛利醫院的條件包括：保持醫院現有的醫療服務包括急診室，手術室，心臟科等；確保藍白卡病人可以獲得醫療服務；超過四分之三的病人為藍白卡病患；恢復該醫院在申請破產期間關停的科室；提供慈善看護和經濟補助政策；提供多語種服務，為視力、聽力障礙者提供盲文和手語服務等。

此前曾在比佛利醫院(Beverly Hospital)工作的一名伊拉克裔醫師，因要求華人護士講英文被批「歧視」因而狀告醫院，近日雙方達成和解。該案原告伊拉克醫師Dr. Ihsan Shamaan的律師，25日在洛杉磯高等法院發布案件進展，稱已經與被告比佛利醫院達成和解，向法院申請撤案。