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頤中福中餐館上榜米其林 州議員頒獎社區同喜

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
頤中福中餐廳榮膺米其林推薦，加州眾議員陳立德的母親紀雅培（前排右二）代表到場頒發榮譽獎項。（記者張庭瑜/攝影）
頤中福中餐廳榮膺米其林推薦，加州眾議員陳立德的母親紀雅培（前排右二）代表到場頒發榮譽獎項。（記者張庭瑜/攝影）

位於洛杉磯東區的頤中福（Eat Joy Food）中餐館，7月11日榮獲米其林指南必比登推薦，隨後在7月27日（週四）接受州眾議員陳立德的頒獎表彰。

餐廳老闆陳立民表示對這個榮譽感到非常意外和驚喜，他坦承未料餐廳能夠達到米其林的評鑑和肯定，「這真的是他們意想不到的成就」。陳立民謙虛地指出，餐廳能夠在短時間內獲得如此享有盛譽的評價，實在是極大的鼓勵。

他補充說，自己並不是刻意追求米其林的認可，而是堅持自己一貫的忠誠和品質原則，並沒有刻意迎合或尋求米其林的推薦。事實上，這個榮譽對於他們的公信力來說具有極大的意義，證明了他們的用心和品質受到了認可。

陳立民表示，不會因此驕傲而停止不前，而是持續秉持原有的做事原則，保持平常心面對這一殊榮。他和團隊都踏實地走過每一步。開店3年多，他與員工們都經歷過挑戰，但一直堅持不懈地努力，並且真心投入。這是每個人共同的心情。他與團隊將持續以平常心對待這一殊榮，繼續用心提供顧客高品質的美食體驗。

頒獎典禮當天，由州眾議員陳立德的母親紀雅培代表，頒發獎項給頤中福餐廳，幾位到場僑領都表示，獲獎消息讓大家都感到非常振奮，洛杉磯東區的中餐館業都與有榮焉。

這次的米其林榮譽讓頤中福餐廳在社區中嶄露頭角，贏得了更多人的認可和喜愛。獲獎後，許多知名媒體如洛杉磯時報、NBC等外媒紛紛前來報導這一喜訊，進一步提升了頤中福餐廳的知名度，也吸引更多食客前來品嚐他們的美食。這個成就為其他餐廳樹立了榜樣，證明只要努力和品質出眾，就能在米其林的榮譽榜上占有一席之地。

洛杉磯 眾議員 陳立德

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