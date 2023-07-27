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加州高溫酷暑持久 六項建議保平安

本報訊
醫學博士及公共衛生碩士Kimberly S.G. Chang是一位家庭醫生，就職於加州亞裔保健服務社（Asian Health Services）。
醫學博士及公共衛生碩士Kimberly S.G. Chang是一位家庭醫生，就職於加州亞裔保健服務社（Asian Health Services）。

近期以來，加州各縣遭遇了罕見的炎熱酷暑，多地持續維持三位數高溫亞裔健康服務社（Asian Health Services）華裔醫師Kimberly Chang醫學博士指出，亞太裔民眾在酷暑季節面臨著很高的健康風險，特別是最易受傷害的人群，比如患有疾病的人們、老年人、孕婦、幼兒以及戶外作業的勞工；她提出六項防暑建議，幫助弱勢群體免受傷害，平安度過盛夏高溫季。

Chang醫師分析，根據美國農業部的數據，在加州有超過4600個亞裔經營的農場，其中弗雷斯諾縣(Fresno)是受加州酷暑影響最嚴重的縣之一，當地約有800個亞裔經營的農場。事實上，加州受酷暑影響最嚴重的縣都擁有龐大的亞太裔社區， 並且數據估計66萬1666名亞太裔民眾面臨著遭受酷暑的風險，其中就包括9萬6504名的65歲及以上的老年人，以及12萬4619名在14歲及以下的兒童。

Chang醫師指出，瞭解酷暑天氣可能帶來的風險並採取預防措施，對於保護自己和親人是至關重要的，人們必須為高溫天氣做好準備，並在酷暑的日子裡互相照顧。為此，她給各個家庭預防酷暑提出了六項建議：

一，飲水充足。建議每小時至少喝兩杯或16盎司水。雖然很多亞裔喜歡喝熱水，但在天氣較熱的時候，喝室溫水可以幫助保持涼爽。純水是最好的選擇，而椰子水等選項要好過像蘇打水或運動飲料等含糖飲料。避免飲酒和咖啡因，因為這些飲料會促進脫水。

二，穿寬鬆、輕薄和淺色的衣服，以幫助身體保持涼爽。穿著面料透氣輕便的衣服，從而在酷暑天氣中保持舒適。

三，找到保持涼爽的方法。如果待在家裡不是可行選擇，去當地冷氣避暑中心。將空調設定在攝氏75-80度可以抵禦最炎熱的天氣，保持涼爽。如果沒有空調，使用風扇也可以幫助散熱。確保窗戶有百葉窗，或者備有額外的毛巾、毯子和床單，以營造較暗的環境。

四，避免在直射陽光下長時間待在戶外，特別是在溫度最高、太陽輻射最強的高峰時段，即上午10點至下午4點之間。

五，關心家人和朋友，尤其是易受傷害的群體。定期關心一下年長的家人、朋友或鄰居，以確保他們在酷暑天氣中能夠保持涼爽與健康。

六，切勿將兒童或寵物留在停泊的車內。即使去商店買牛奶短短十分鐘，也不值得冒險。就算車窗微開，停泊的車內溫度也可能在幾分鐘內迅速上升到危險的水平，導致非常不健康甚至致命的情況，千萬不要這樣做。

請記住，酷暑天氣可能導致生命危險，並為任何人和易受傷害的群體帶來嚴重風險。及時瞭解情況、採取預防措施以及互相照顧，人們就可以降低風險，讓自己和家人平安度過今年盛夏。

瞭解更多防暑降溫、保護自己和他人的方法，請登錄HeatReadyCA.com。

加州 亞裔 高溫

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