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南加防狼措施：不餵食水不殺生保持距離

記者楊青/洛杉磯即時報導
小寵物不斷遭到土狼攻擊，不少華人家庭改養大狗。（Leo提供）
小寵物不斷遭到土狼攻擊，不少華人家庭改養大狗。（Leo提供）

加州山區和沿山社區土狼入侵報告頻傳，聖蓋博谷32個城市協作聯防，基本原則是教導民眾不要「引狼入室」，採用自然方式保持社區與土狼距離，爭取人狼兩安。

包括鑽石吧、核桃市、羅蘭岡、聖迪瑪斯等城市，近期都接到土狼進入民宅報告，各地城市通過自己的官方網站指導民眾如何應對入侵的土狼。巴沙迪那近期接到民眾有關土狼入侵的報告多達51起，其中包括兩起土狼攻擊人畜事件，土狼入侵成為當地市議會近期熱議話題，兩派意見爭鋒相對，一種認為應用陷阱和獵槍對付入侵家園的土狼，另一種則認為應該從環保和仁慈態度應對土狼，結果後一種派意見得到採納，成為該市法規。

核桃市議員伍立倫和秦振國的家和寵物都曾受到土狼侵害。秦振國養的魚和龜都被土狼吃掉，籠子里的雞被土狼咬去爪子。伍立倫家常有土狼巡遊，最多一次三隻土狼一起來。土狼光顧後，好幾個星期後院都不再有兔子出現。

不少民眾表示，他們經常在傍晚聽到附近的土狼吹起集結號，傍晚散步遭遇土狼群也是尋常事，一些社區居民飼養的小寵物幾乎全軍覆沒。伍立倫表示，核桃市從2019年開始加入聖蓋博谷32個城市協作聯防土狼計畫，每年支出1萬元推動預防土狼的教育，但由於寵物受害家庭與環保組織立場針鋒相對，目前也沒有明確的法規，政府也不會雇用槍手射殺土狼。

不過一些城市對付土狼的行動則大膽得多。聖迪瑪斯最近一次市議會上，許多居民對無端遭到土狼攻擊憤慨難平，他們看到土狼跳入後院，眼睜睜看著寵物被土狼咬死和吃掉，一些居民說，他們的社區一周内有七隻寵物被土狼叼走。忍無可忍的居民表示，如果政府不採取行動，他們就自己動手。西柯汶那則制定了顏色編碼威脅圖，從綠色到黃色到橙色和紅色，允許民眾視情形輕重對付土狼。比如土狼跟蹤人類和寵物，或進入居民宅院咬傷寵物，或呲牙咧嘴凶相畢露，或攻擊六尺內上了繩套的寵物，或正在咬人等情況，民眾可以對其進行誘捕並給予安樂死。

野生動物專家指出，解決土狼入侵社區問題需雙管齊下，一方面是土狼生活行動的改變；另一方面則是杜絕人類引誘土狼的行為。專家特別警告民眾不要給包括土狼在內的野生動物餵食，減少土狼與社區的接觸和對人類食品和水源的依賴，控制土狼繁殖速度。

野生動物專家表示，防範土狼總的原則是嚇走牠們而不是傷害，比如發出聲音、向動物的方向扔石頭，噴水、按喇叭或吹哨子，都可以有效驅趕土狼。

今夏聖蓋博谷土狼猖獗，寵物小孩多小心。（李若提供）
今夏聖蓋博谷土狼猖獗，寵物小孩多小心。（李若提供）
華人家中的寵物小狗被一隻入侵的土狼（前）叼走，另一隻寵物狗（後）緊跟後面想要救下...
華人家中的寵物小狗被一隻入侵的土狼（前）叼走，另一隻寵物狗（後）緊跟後面想要救下同伴。（讀者提供）
一隻體型巨大的土狼在社區游走，伺機捕食。（Leo提供）
一隻體型巨大的土狼在社區游走，伺機捕食。（Leo提供）

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