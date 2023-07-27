南加聖谷土狼猖獗 躥民宅猫狗遭殃

土狼猖獗，家寵遭殃。(李若提供)

南加州 近期持續高溫，土狼猖獗，各地社區不斷傳出家寵遭殃。專家表示，去冬今春聖蓋博谷地區氣候溫良，動物大量繁殖，土狼等野生動物今夏活動更勝往年，特別值得注意的是，土狼不僅入侵性强，而且團體攻擊和報復性超强，民眾需多加小心。

聖蓋博谷華人 聚居地區，從210公路沿綫的巴沙迪那、亞凱迪亞、蒙羅維亞、阿蘇薩、格蘭杜拉，到60號公路沿綫奇諾、波莫那、鑽石吧、核桃、羅蘭岡和哈仙達岡，入夏以來不斷傳出土狼肆意遊走社區、甚至進入民宅後院攻擊和拖走寵物。格蘭杜拉李先生說，日前一土狼入侵他家後院，「開始我還以為是自家的德國狼犬，因為實在是一隻很大的動物，定睛一看，才驚覺是隻土狼」。李先生驚呼著猛追上去，只見土狼迅速翻過高墻，揚長而去。

李先生說，六尺高的墻壁呀，土狼如履平地。好在當時他家的狗狗沒有與土狼發生衝突，但想想後怕。

南加 州忠犬俱樂部資深訓狗師Leo表示，南加州四季都可能有土狼出現，但今年入夏以來土狼頻繁出入社區遠超往年，應該與野生動物在今春生態優良繁衍蓬勃有關。目前許多地區持續90度以上高溫，土狼們紛紛出來尋覓食物和水源，一些攻擊性強的土狼甚至躥入民宅庭院，攻擊家寵。

Leo表示，僅在最近，他的狗狗學生中已有多隻遭到土狼攻擊，不幸喪生。不久前，一戶華人家40多磅的狗狗被進入後院的土狼開腸破肚，主人的監控視頻上看到，土狼咬傷狗狗後，直接吃掉狗狗的所有内藏，場面非常血腥。

一戶華人家的秋田犬數天前以威猛狂叫將入侵自家院落的土狼嚇跑，主人非常開心，先生忍不住跟太太說，我們的狗狗真是太棒了，不但可愛，還能看家護院。過了幾天，夫妻倆去拉斯維加斯度假，路上特別跟教練Leo說家裡狗狗多棒。當時Leo提醒他們，當心母狼回來報復。

沒想到第二天兩人剛進家門，就聽到保姆哭訴：狗狗沒了！保姆說，前一夜裏聽到院子中有動物打架的聲音，很多動物廝殺的感覺，不敢出去，第二天天亮出去一看，發現自家的秋田犬已倒在血泊中奄奄一息，緊急送醫，回天乏術。

Leo說，家寵長期和人在一起，褪去了很多動物的凶猛，完全不是野生動物的對手，尤其面對土狼這種高智商且紀律嚴明和群體報復性強的野生動物，多數會處下風。他表示，家犬通常只想保護主人家，當有外來動物和外人侵犯時，它們通常是驅趕對方，但土狼入侵民宅的唯一目的就是要吃東西，當它們遇到寵物時，寵物就成了它們的狩獵目標。

他表示，土狼幾乎是最成功的野生動物，翻墻，六、七尺的柵欄，從跳入到叼走小狗翻墻離開，連十秒鈡都不用，土狼通常都是直接咬住狗狗脖子，狗狗連叫喊求救都來不及。

資深保險經紀林大衛表示，他的一隻小狗就是在自家後院玩耍時，活生生被一隻入侵土狼一口咬住脖子，他在屋裏見狀馬上喊冲出去，土狼驚嚇丟下狗狗慌忙逃串，他最後為狗狗撿回一條性命，但搶救和治療費花了將近5000元。